5月8日（农历三月十九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：旅行、出海、诉讼、求医、立约、会友

忌：动土、买车、交易

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

相见容易相处难，彼此要互相忍让，感情方可发展得更持久。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

时间是最好的解药，与人之间的心结就交由时间来冲淡。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

伴侣间要珍惜彼此，不要相互指责，无论如何，忍一忍就没事。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

切忌，只要心旷神怡，好运自然会相随。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

假如对方没有维持友谊的意愿，强求也没用。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

难得见面，别一见面就大发牢骚，问候一下彼此的状况吧！

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

你可以突发奇想，但不得乱来，否则将会付出惨重代价。

羊

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

暂时将工作的压力放一边，笑脸迎人，才能财源广进。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

尽量避免争执，以乐观的心态迎接新的一天。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

自己不是万能的，有些事情最好还是请他人帮忙，切勿逞强。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

急不来的事就不要急，否则会将简单的事朝更复杂发展。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不管是蓝色或黑色，只要能给你带来好运的就是吉利颜色。