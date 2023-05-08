5月8日（农历三月十九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：旅行、出海、诉讼、求医、立约、会友
忌：动土、买车、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
相见容易相处难，彼此要互相忍让，感情方可发展得更持久。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
时间是最好的解药，与人之间的心结就交由时间来冲淡。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
伴侣间要珍惜彼此，不要相互指责，无论如何，忍一忍就没事。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
切忌，只要心旷神怡，好运自然会相随。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
假如对方没有维持友谊的意愿，强求也没用。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
难得见面，别一见面就大发牢骚，问候一下彼此的状况吧！
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
你可以突发奇想，但不得乱来，否则将会付出惨重代价。
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
暂时将工作的压力放一边，笑脸迎人，才能财源广进。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尽量避免争执，以乐观的心态迎接新的一天。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
自己不是万能的，有些事情最好还是请他人帮忙，切勿逞强。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
急不来的事就不要急，否则会将简单的事朝更复杂发展。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不管是蓝色或黑色，只要能给你带来好运的就是吉利颜色。