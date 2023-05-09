5月9日（农历三月二十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安神、祈福、旅行、搬家、动土

忌：水电维修、养宠物、理发、酿造

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

美食虽然好吃，但也必须控制食欲，否则将会影响消化系统。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事一定要量力而为，可别为了充面子而使自己入不敷出。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

记得要与另一半维持良好关系，才能给孩子一个安定的家。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多关怀伴侣，切勿为了一些小事而向对方胡乱发脾气。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

尽管心情苦闷，也要多说好话，自己开心、他人也安心。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

自己开心，大家也会随之开心，如此必能共创共赢的局面。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

遇到亲朋戚友固然开心，但也要注意你的言语，切勿得意忘形。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

机会非常重要，你只要能瞄准时机，有很多事都可以加以发展。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

与亲朋戚友打打麻将没问题，但你可别赌得没天没夜。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有病就要求医，病痛不会因为你的畏惧、逃避而消失。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多参与社交活动，多找亲戚朋友聚聚，能增强你的运气。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

中庸之道是待人处世的最高境界，你必须多加学习。