5月9日（农历三月二十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安神、祈福、旅行、搬家、动土
忌：水电维修、养宠物、理发、酿造
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
美食虽然好吃，但也必须控制食欲，否则将会影响消化系统。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事一定要量力而为，可别为了充面子而使自己入不敷出。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
记得要与另一半维持良好关系，才能给孩子一个安定的家。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多关怀伴侣，切勿为了一些小事而向对方胡乱发脾气。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
尽管心情苦闷，也要多说好话，自己开心、他人也安心。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
自己开心，大家也会随之开心，如此必能共创共赢的局面。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇到亲朋戚友固然开心，但也要注意你的言语，切勿得意忘形。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
机会非常重要，你只要能瞄准时机，有很多事都可以加以发展。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
与亲朋戚友打打麻将没问题，但你可别赌得没天没夜。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有病就要求医，病痛不会因为你的畏惧、逃避而消失。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多参与社交活动，多找亲戚朋友聚聚，能增强你的运气。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
中庸之道是待人处世的最高境界，你必须多加学习。