5月10日（农历三月廿一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、水电维修、园艺

忌：出海、求医、立约、动土、投资

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

避免东家长西家短，转述闲言闲语，必须留意后遗症。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做有风险的决定最好三思而后行，日后才会有所保障。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

假如你对对方仍然心存疑虑，那就最好退而求其次，以便心安。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切记，穿着要搭配场合，别太出众，也不要太随意。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

心情好，才能过好日子，别为了小事而搞到鸡犬不宁。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别老是重提以前的光荣史，听一听年轻人的想法吧！

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你若能正面地应对批评，并与对方达成共识，问题更容易解决。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别因为熬夜而着凉，小小的感冒可能会使你昏睡一整天。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多与贵人相处，远离小人，做事会更顺心。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

一意孤行只会引起麻烦，不妨多协商，事情将更容易解决。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

最近身体若感觉不适，你一定要尽快看医生。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

手段强硬未必能解决问题，有时反而会弄巧成拙。