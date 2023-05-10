5月10日（农历三月廿一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、施济、水电维修、园艺
忌：出海、求医、立约、动土、投资
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
避免东家长西家短，转述闲言闲语，必须留意后遗症。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做有风险的决定最好三思而后行，日后才会有所保障。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
假如你对对方仍然心存疑虑，那就最好退而求其次，以便心安。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切记，穿着要搭配场合，别太出众，也不要太随意。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
心情好，才能过好日子，别为了小事而搞到鸡犬不宁。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别老是重提以前的光荣史，听一听年轻人的想法吧！
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你若能正面地应对批评，并与对方达成共识，问题更容易解决。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别因为熬夜而着凉，小小的感冒可能会使你昏睡一整天。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多与贵人相处，远离小人，做事会更顺心。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
一意孤行只会引起麻烦，不妨多协商，事情将更容易解决。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
最近身体若感觉不适，你一定要尽快看医生。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
手段强硬未必能解决问题，有时反而会弄巧成拙。