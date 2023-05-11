5月11日（农历三月廿二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、扫舍、园艺、进修
忌：旅行、出海、装修、动土、交易
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别因小事跟同事闹不休，相互谅解、宽恕是最好的人际解药。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你要好好珍惜与亲朋戚友的相处时光，机会稍纵即逝。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
得到当然开心，失去也无须沮丧，是你的，始终是你的。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事业能够顺遂，少不了贵人的提拔，别忘了找机会感谢他们。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
几天来的工作让你疲惫不已，今天不妨让自己休息放松。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
别动不动就发脾气，影响了周围的气氛，开心些吧！
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
休假时固然要多加休息，但偶尔也要外出活动一下。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
小心尿酸过多，骨刺发作，腰骨酸痛者要特别留意自己的健康。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
出外参与活动或与家人共聚，最重要是开心，切勿斤斤计较。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
主动与老朋友们聚一聚，你将会得到有用的内幕消息。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
明天要继续努力，记得多休息，以便迎接美好的一天。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
少吃较难消化的食品，容易引起你消化不良的毛病。