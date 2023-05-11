5月11日（农历三月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、扫舍、园艺、进修

忌：旅行、出海、装修、动土、交易

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别因小事跟同事闹不休，相互谅解、宽恕是最好的人际解药。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你要好好珍惜与亲朋戚友的相处时光，机会稍纵即逝。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

得到当然开心，失去也无须沮丧，是你的，始终是你的。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事业能够顺遂，少不了贵人的提拔，别忘了找机会感谢他们。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

几天来的工作让你疲惫不已，今天不妨让自己休息放松。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

别动不动就发脾气，影响了周围的气氛，开心些吧！

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

休假时固然要多加休息，但偶尔也要外出活动一下。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

小心尿酸过多，骨刺发作，腰骨酸痛者要特别留意自己的健康。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

出外参与活动或与家人共聚，最重要是开心，切勿斤斤计较。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

主动与老朋友们聚一聚，你将会得到有用的内幕消息。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

明天要继续努力，记得多休息，以便迎接美好的一天。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

少吃较难消化的食品，容易引起你消化不良的毛病。