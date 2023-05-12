每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月12日 5:00 AM

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5月12日（农历三月廿三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

何必戴着面具示人？做回自己，才能让你活得更开心。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情偏离原则时，要适时做出反应，切勿闷不吭声。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在做任何事或决定时，都要保持中庸、客观的态度。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

严以律己，宽以待人，对别人要求不要过于苛刻。

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

放松些吧！过分忧虑，不仅会影响睡眠，还会影响情绪和健康。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

批评别人前，先想好适当的词语，否则将容易引起反弹。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

同事在说三道四时，最好不要参与其中，避免日后惹祸上身。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

稳扎稳打才能让你在进攻时，无后顾之忧。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别胡乱消费，大肆挥霍，把钱存起来，以备不时之需。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别人有难时，你若不想帮忙，也不要落井下石。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

该前进时要全力以赴，该退让时也不要赖着不走。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对下属除了要严厉，也要温柔，刚柔并济才能获得支持。

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