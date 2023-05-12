5月12日（农历三月廿三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
何必戴着面具示人？做回自己，才能让你活得更开心。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情偏离原则时，要适时做出反应，切勿闷不吭声。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
在做任何事或决定时，都要保持中庸、客观的态度。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
严以律己，宽以待人，对别人要求不要过于苛刻。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
放松些吧！过分忧虑，不仅会影响睡眠，还会影响情绪和健康。
蛇
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
批评别人前，先想好适当的词语，否则将容易引起反弹。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
同事在说三道四时，最好不要参与其中，避免日后惹祸上身。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
稳扎稳打才能让你在进攻时，无后顾之忧。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别胡乱消费，大肆挥霍，把钱存起来，以备不时之需。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别人有难时，你若不想帮忙，也不要落井下石。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
该前进时要全力以赴，该退让时也不要赖着不走。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
对下属除了要严厉，也要温柔，刚柔并济才能获得支持。