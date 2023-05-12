5月12日（农历三月廿三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

何必戴着面具示人？做回自己，才能让你活得更开心。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情偏离原则时，要适时做出反应，切勿闷不吭声。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在做任何事或决定时，都要保持中庸、客观的态度。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

严以律己，宽以待人，对别人要求不要过于苛刻。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

放松些吧！过分忧虑，不仅会影响睡眠，还会影响情绪和健康。

蛇

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

批评别人前，先想好适当的词语，否则将容易引起反弹。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

同事在说三道四时，最好不要参与其中，避免日后惹祸上身。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

稳扎稳打才能让你在进攻时，无后顾之忧。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别胡乱消费，大肆挥霍，把钱存起来，以备不时之需。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别人有难时，你若不想帮忙，也不要落井下石。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

该前进时要全力以赴，该退让时也不要赖着不走。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对下属除了要严厉，也要温柔，刚柔并济才能获得支持。