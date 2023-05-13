5月13日（农历三月廿四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、施济、议事、园艺、置产
忌：装修、动土、修墓、投标、酿造
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
愤怒会让你失控，不妨通过运动来转移自己的注意力。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
做错事要勇于认错，从错误中学习，才能走得更长更远。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
时间能够证明一切，无需急着去解释那些流言蜚语。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
上司下属的阶级要分清，千万不要逾越自己的职权范围。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
运气还不错，你该尝试做些小改变，以新的姿态迎接挑战。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
越过重重困难，才能尝到成功的果实。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
不要多管闲事，否则是非会使你不胜其烦。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
受到幸运之神的眷顾，贵人随时会出现，你要好好把握机会！
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做事稳扎稳打，千万不要因为别人的批评而自乱阵脚。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
所谓解铃还须系铃人，先找出郁郁寡欢的症结，才能改变心情。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
使用公路时，要多加注意，以免一时不慎，伤及无辜。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
身体佳，事业运好，宜好好利用大显身手，令人刮目相看。