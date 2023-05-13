5月13日（农历三月廿四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、施济、议事、园艺、置产

忌：装修、动土、修墓、投标、酿造

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

愤怒会让你失控，不妨通过运动来转移自己的注意力。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做错事要勇于认错，从错误中学习，才能走得更长更远。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

时间能够证明一切，无需急着去解释那些流言蜚语。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

上司下属的阶级要分清，千万不要逾越自己的职权范围。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

运气还不错，你该尝试做些小改变，以新的姿态迎接挑战。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

越过重重困难，才能尝到成功的果实。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

不要多管闲事，否则是非会使你不胜其烦。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

受到幸运之神的眷顾，贵人随时会出现，你要好好把握机会！

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做事稳扎稳打，千万不要因为别人的批评而自乱阵脚。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

所谓解铃还须系铃人，先找出郁郁寡欢的症结，才能改变心情。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

使用公路时，要多加注意，以免一时不慎，伤及无辜。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

身体佳，事业运好，宜好好利用大显身手，令人刮目相看。