5月14日（农历三月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、议事、会友、扫舍、理发

忌：安床、开市、水电维修

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

勇往直前吧，只要你对自己的才能有信心，就无所畏惧。

牛

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

做事千万别拖泥带水，当机立断能为你省却不少麻烦。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

看开些吧！过去的就让它过去，一直念念不忘对你并没有好处。

兔

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

整理好自己的情绪，做起事来事半功倍。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

忠心地对待自己的伴侣，拈花惹草对你没好处。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

健康平平，因此在饮食方面要多加注意，以防食物中毒。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

天气多变，若感觉不适要趁早求医，以免小病不医成大病。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

多留意自己的健康，特别是血压问题，一有不适要赶快就医。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

凡事以和为贵，争执对大家都没好处，损人不利己。

鸡

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

时时保持乐观，任何难题都能迎刃而解。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

事情到了无可救药的时候，你就以平常心看待，不要耿耿于怀。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

若能度过最艰难的时期，反而会使你变得更坚强。