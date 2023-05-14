5月14日（农历三月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、诉讼、议事、会友、扫舍、理发
忌：安床、开市、水电维修
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
勇往直前吧，只要你对自己的才能有信心，就无所畏惧。
牛
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
做事千万别拖泥带水，当机立断能为你省却不少麻烦。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
看开些吧！过去的就让它过去，一直念念不忘对你并没有好处。
兔
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
整理好自己的情绪，做起事来事半功倍。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
忠心地对待自己的伴侣，拈花惹草对你没好处。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
健康平平，因此在饮食方面要多加注意，以防食物中毒。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
天气多变，若感觉不适要趁早求医，以免小病不医成大病。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
多留意自己的健康，特别是血压问题，一有不适要赶快就医。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
凡事以和为贵，争执对大家都没好处，损人不利己。
鸡
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
时时保持乐观，任何难题都能迎刃而解。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
事情到了无可救药的时候，你就以平常心看待，不要耿耿于怀。
猪
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
若能度过最艰难的时期，反而会使你变得更坚强。