每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月14日 5:00 AM

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5月14日（农历三月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、议事、会友、扫舍、理发

忌：安床、开市、水电维修

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：中

勇往直前吧，只要你对自己的才能有信心，就无所畏惧。

运气：中　健康：吉

事业：吉　财运：凶

做事千万别拖泥带水，当机立断能为你省却不少麻烦。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

看开些吧！过去的就让它过去，一直念念不忘对你并没有好处。

运气：中　健康：吉

事业：吉　财运：凶

整理好自己的情绪，做起事来事半功倍。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

忠心地对待自己的伴侣，拈花惹草对你没好处。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

健康平平，因此在饮食方面要多加注意，以防食物中毒。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

天气多变，若感觉不适要趁早求医，以免小病不医成大病。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

多留意自己的健康，特别是血压问题，一有不适要赶快就医。

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：中

凡事以和为贵，争执对大家都没好处，损人不利己。

运气：中　健康：吉

事业：吉　财运：凶

时时保持乐观，任何难题都能迎刃而解。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

事情到了无可救药的时候，你就以平常心看待，不要耿耿于怀。

运气：凶　健康：中

事业：中　财运：凶

若能度过最艰难的时期，反而会使你变得更坚强。

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