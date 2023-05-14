5月14日至5月20日
白羊座
本周适合自我提升，发挥强项，会有意想不到的收获。
幸运色：紫色
幸运数字：1
金牛座
蜡烛多头烧，多注意健康。祸从口出，遇事保持冷静。
幸运色：金色
幸运数字：9
双子座
运势欠佳，小心烂桃花。做事分轻重缓急，依次进行。
幸运色：橘色
幸运数字：8
巨蟹座
好事频频心想事成，抓紧机会表现自己，朝目标前进。
幸运色：蓝色
幸运数字：3
狮子座
注意说话口气，多聆听上司同事的意见，才能有进步。
幸运色：灰色
幸运数字：5
处女座
工作上注意【别受？】负面情绪干扰，感情须冷静一下，宜独处。
幸运色：棕色
幸运数字：0
天秤座
职场有贵人扶持，要珍惜机遇，财务上当心因小失大。
幸运色：白色
幸运数字：9
天蝎座
感情上要互相体恤，风险投资要见好就收，不可贪心。
幸运色：粉红色
幸运数字：4
射手座
控制情绪，小心与人发生口角，低调点能观察更多。
幸运色：黑色
幸运数字：1
摩羯座
遇状况静心处理，勿操之过急，踏青可排解负面情绪。
幸运色：黄色
幸运数字：2
水瓶座
单身者多出门走动，提升恋爱运，付出与回收成正比。
幸运色 : 青色
幸运数字：7
双鱼座
在家庭生活多花些时间，铺陈未来，感情上别太强势。
幸运色：红色
幸运数字：6