5月16日（农历三月廿七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、祈福、施济、出海、求医

忌：立约、投资、交易

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

就算是有权势的人，也懂得从错误中学习，因此不要害怕犯错。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

人要有自知之明，千万不要班门弄斧，自讨没趣。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

春风满面的一天，宜把握机会，进行计划已久的事。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

投资时要小心谨慎，若没有十足的把握，可待他日再投资。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

世事无绝对，切勿因一点小挫折就选择放弃自己。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

在做决定前，多询问别人的意见，集思广益后，才做最后决策。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

你最好以最短的时间完成自己的工作，不要一拖再拖了！

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

现阶段先采取静观其变的观望态度，必要时才做出适当的反击。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

对于把你的话当耳边风的人，你无须再浪费时间在他们身上。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

害怕尝试就等于给自己判了死刑，给自己一个大胆尝试的机会吧！

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

地球并非只为你而转，因此切勿以自我为中心，主动交朋友吧！

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

相信你的直觉，若觉得自己的财运不错，可考虑做些小投资。