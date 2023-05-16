5月16日（农历三月廿七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、祈福、施济、出海、求医
忌：立约、投资、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
就算是有权势的人，也懂得从错误中学习，因此不要害怕犯错。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
人要有自知之明，千万不要班门弄斧，自讨没趣。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
春风满面的一天，宜把握机会，进行计划已久的事。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
投资时要小心谨慎，若没有十足的把握，可待他日再投资。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
世事无绝对，切勿因一点小挫折就选择放弃自己。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
在做决定前，多询问别人的意见，集思广益后，才做最后决策。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
你最好以最短的时间完成自己的工作，不要一拖再拖了！
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
现阶段先采取静观其变的观望态度，必要时才做出适当的反击。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
对于把你的话当耳边风的人，你无须再浪费时间在他们身上。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
害怕尝试就等于给自己判了死刑，给自己一个大胆尝试的机会吧！
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
地球并非只为你而转，因此切勿以自我为中心，主动交朋友吧！
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
相信你的直觉，若觉得自己的财运不错，可考虑做些小投资。