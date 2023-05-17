5月17日（农历三月廿八）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
抽出一些时间与家人、朋友一起度过，让日子过得更愉快。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不妨起个大早，为心爱的人准备早餐，使彼此的关系跟亲密。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做事要坚持到底，千万不要半途放弃，以免后悔莫及。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运或坏运不是永远的，凡事只须以平常心面对。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要因为得向晚辈请教而感到尴尬，活到老，学到老。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
勤能补拙，只要你肯下一番苦功，定能弥补你的缺点。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
慢工出细活，不要因为赶工而滥竽充数，欺骗顾客。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
建议你不要一拖再拖，应尽早完成自己的任务。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
失败乃成功之母，只有不断地尝试，才能有成功的一天。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
今天宜保持低调，否则将有可能因小麻烦而破财。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
关心人要有限度，千万不要过度，否则容易引起误会。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你可以用各种理由来欺骗别人，但你却骗不了你自己，何苦呢？