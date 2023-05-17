每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月17日 5:00 AM

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5月17日（农历三月廿八）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

抽出一些时间与家人、朋友一起度过，让日子过得更愉快。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不妨起个大早，为心爱的人准备早餐，使彼此的关系跟亲密。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做事要坚持到底，千万不要半途放弃，以免后悔莫及。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运或坏运不是永远的，凡事只须以平常心面对。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要因为得向晚辈请教而感到尴尬，活到老，学到老。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

勤能补拙，只要你肯下一番苦功，定能弥补你的缺点。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

慢工出细活，不要因为赶工而滥竽充数，欺骗顾客。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

建议你不要一拖再拖，应尽早完成自己的任务。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

失败乃成功之母，只有不断地尝试，才能有成功的一天。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天宜保持低调，否则将有可能因小麻烦而破财。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

关心人要有限度，千万不要过度，否则容易引起误会。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你可以用各种理由来欺骗别人，但你却骗不了你自己，何苦呢？

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