5月17日（农历三月廿八）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

抽出一些时间与家人、朋友一起度过，让日子过得更愉快。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不妨起个大早，为心爱的人准备早餐，使彼此的关系跟亲密。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做事要坚持到底，千万不要半途放弃，以免后悔莫及。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运或坏运不是永远的，凡事只须以平常心面对。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要因为得向晚辈请教而感到尴尬，活到老，学到老。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

勤能补拙，只要你肯下一番苦功，定能弥补你的缺点。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

慢工出细活，不要因为赶工而滥竽充数，欺骗顾客。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

建议你不要一拖再拖，应尽早完成自己的任务。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

失败乃成功之母，只有不断地尝试，才能有成功的一天。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天宜保持低调，否则将有可能因小麻烦而破财。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

关心人要有限度，千万不要过度，否则容易引起误会。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你可以用各种理由来欺骗别人，但你却骗不了你自己，何苦呢？