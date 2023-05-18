5月18日（农历三月廿九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、庆功
忌：装修、水电维修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些事过了就算，不要耿耿于怀，更不要四处宣扬。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天凡事宜亲力亲为，以免因他人一时大意而给自己惹来麻烦。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要轻言放弃，无论付出多少代价，你都要坚持到底。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
静观其变，瞄准时机，这样就能在危机之中，取得胜利。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
给别人多一次机会，就等于给自己多一次机会。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多一事不如少一事，你就忍一忍，不要乱发脾气。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
纸是包不住火的，千万不要尝试隐瞒，否则你必须撒更多的谎。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
相信自己的判断，别太依赖别人，因为他们也有可能出错。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你要留意孩子的言行举止，以免他在公众场合做出失礼的事。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
暂时把工作放一旁，好好享受与家人、朋友在一起的时光。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与家人在一起时要好好珍惜，不要因一时口误而毁了愉快的气氛。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
老调重弹能够让你回忆起以前的种种，是时候找老朋友聚聚了。