5月18日（农历三月廿九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、庆功

忌：装修、水电维修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些事过了就算，不要耿耿于怀，更不要四处宣扬。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天凡事宜亲力亲为，以免因他人一时大意而给自己惹来麻烦。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要轻言放弃，无论付出多少代价，你都要坚持到底。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

静观其变，瞄准时机，这样就能在危机之中，取得胜利。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

给别人多一次机会，就等于给自己多一次机会。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多一事不如少一事，你就忍一忍，不要乱发脾气。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

纸是包不住火的，千万不要尝试隐瞒，否则你必须撒更多的谎。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

相信自己的判断，别太依赖别人，因为他们也有可能出错。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你要留意孩子的言行举止，以免他在公众场合做出失礼的事。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

暂时把工作放一旁，好好享受与家人、朋友在一起的时光。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与家人在一起时要好好珍惜，不要因一时口误而毁了愉快的气氛。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

老调重弹能够让你回忆起以前的种种，是时候找老朋友聚聚了。