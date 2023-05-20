5月20日（农历四月初二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、求医、议事、园艺
忌：开市、动土、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
只要多下点心思，专心一致地解决问题，任何事情都难不倒你。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
只要认为是对的，就勇敢去争取，切勿有太多的顾虑。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
你今天将因得到幸运之星的眷顾而受到万众瞩目。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
桃花运并非坏事，只要能善加利用，必能为你招来贵人。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
柔能克刚，只要有周全的计划，你根本无须与人争锋相向。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
强扭的瓜不甜，你就别强迫他人去做他们不想做的事了！
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
不要光说不做，以真心诚意才能顺利打动人心。
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
你近期太忙了，不妨多陪伴家人，抽空与他们一同享用晚餐。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
过于严肃只会让人觉得你难以亲近，不妨对人友善些。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
你要小心评估新策略的可行性，否则将无法达到预期的效果。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
在与人进行讨论时，要认真聆听，否则容易引起不必要的误会。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
切勿强迫别人接受你的建议，以委婉的方式说服他人更为有效。