5月20日（农历四月初二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、议事、园艺

忌：开市、动土、交易

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

只要多下点心思，专心一致地解决问题，任何事情都难不倒你。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

只要认为是对的，就勇敢去争取，切勿有太多的顾虑。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

你今天将因得到幸运之星的眷顾而受到万众瞩目。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

桃花运并非坏事，只要能善加利用，必能为你招来贵人。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

柔能克刚，只要有周全的计划，你根本无须与人争锋相向。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

强扭的瓜不甜，你就别强迫他人去做他们不想做的事了！

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

不要光说不做，以真心诚意才能顺利打动人心。

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

你近期太忙了，不妨多陪伴家人，抽空与他们一同享用晚餐。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

过于严肃只会让人觉得你难以亲近，不妨对人友善些。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

你要小心评估新策略的可行性，否则将无法达到预期的效果。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

在与人进行讨论时，要认真聆听，否则容易引起不必要的误会。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

切勿强迫别人接受你的建议，以委婉的方式说服他人更为有效。