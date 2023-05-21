5月21日至5月27日

白羊座

多愁善感影响生活和工作，投资理财须谨慎，勿贪心。

幸运色：粉红色

幸运数字：5

金牛座

相信自己，勇往直前。各种桃花会不期而遇，宜慎选。

幸运色：灰色

幸运数字：0

双子座

积极主动能提高效率，家人之间易因钱财而产生争执。

幸运色：白色

幸运数字：3

巨蟹座

不管发生什么事都要坚定立场，别为面子而花冤枉钱。

幸运色：青色

幸运数字：8

狮子座

多一事不如少一事，调整好心态和作息，对健康有益。

幸运色：黑色

幸运数字：7

处女座

容易感到力不从心，放缓脚步，不要把自己逼得太紧。

幸运色：红色

幸运数字：2

天秤座

不畏惧失去，才易有所得，保持平常心，不要想太多。

幸运色：棕色

幸运数字：0

天蝎座

工作缺乏激情，难有进展，关心家人，才能更了解彼此。

幸运色：橘色

幸运数字：9

射手座

职场易有小人作祟，谨慎为上，凡事相信自己的判断。

幸运色：黄色

幸运数字：5

摩羯座

注意调节情绪，避免失误，身体不适要休息，别逞强。

幸运色：蓝色

幸运数字：6

水瓶座

与其慌乱，不如静观其变，多花时间与家人团聚沟通。

幸运色 : 金色

幸运数字：4

双鱼座

精神与体能状态极佳，桃花运旺，要抓紧表白好时机。

幸运色：紫色

幸运数字：1