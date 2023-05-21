5月21日（农历四月初三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、旅行、诉讼、求医、庆功

忌：动土、水电维修、养宠物、酿造

鼠

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

在公众场合要注意行为举止，切勿因一时讲错话而落人话柄。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

你要对自己所提出的建议表示热衷，才能说服别人。

虎

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

有心人越想打击你，你就越要站稳脚步，别被他人轻易击垮。

兔

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

在争取任务前，先衡量自己的能力，以免把事情搞砸。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：中

运气起伏不定，使你疲惫不堪，不妨暂时休兵，待他日再战。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：凶 财运：中

心结需要时间去解开，千万不要操之过急。

马

运气：中 健康：凶

事业：中 财运：吉

只要用适当的方式和语气，就能轻易地让人接受你的意见。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

吉星高照，让你今天都在愉悦的氛围中度过，尽情享受吧！

猴

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

好心有好报，多做些善事将能为你带来福报。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

若你的权威受到挑战，你要冷静以对，并向他们展示你的实力。

狗

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

贵人将随时出现，因此在待人接物时要谨慎些，以免得罪贵人。

猪

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

过于坚持己见将容易招来口舌，建议你要随和些。