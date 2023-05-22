5月22日（农历四月初四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、旅行、立约、搬家、动土
忌：求医、议事、投资、美容
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
忙碌之余，不妨腾出时间做户外活动，让自己活得更健康。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
意气用事只会影响你的决定，先平复心情才做最后选择吧！
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一些突发事件让你异常紧张，深呼吸有助缓和你的情绪。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
四处走走，观察人群，有时会让你有意想不到的收获。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
桃花运旺盛，易有异性贵人相助，一切都会顺顺利利地进行。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
虽有许多赚钱的机会，但你千万不要因此而忽略了自己的健康。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
阻碍有时并非坏事，跨越之后，你将获得另一番体会。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
心有余而力不足，不妨先让自己好好休息，才重新出发。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有心仪的对象吗？那就大胆地向对方表示爱意吧！
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天要随心所欲，勇往直前，三心两意只会拖缓了工作进度。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只要有耐性，不屈不挠，成功终有一天找上门。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
对于一些敏感的消息，你要守口如瓶，以免引起不必要的误会。