5月22日（农历四月初四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、旅行、立约、搬家、动土

忌：求医、议事、投资、美容

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

忙碌之余，不妨腾出时间做户外活动，让自己活得更健康。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

意气用事只会影响你的决定，先平复心情才做最后选择吧！

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一些突发事件让你异常紧张，深呼吸有助缓和你的情绪。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

四处走走，观察人群，有时会让你有意想不到的收获。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

桃花运旺盛，易有异性贵人相助，一切都会顺顺利利地进行。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

虽有许多赚钱的机会，但你千万不要因此而忽略了自己的健康。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

阻碍有时并非坏事，跨越之后，你将获得另一番体会。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

心有余而力不足，不妨先让自己好好休息，才重新出发。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有心仪的对象吗？那就大胆地向对方表示爱意吧！

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天要随心所欲，勇往直前，三心两意只会拖缓了工作进度。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要有耐性，不屈不挠，成功终有一天找上门。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

对于一些敏感的消息，你要守口如瓶，以免引起不必要的误会。