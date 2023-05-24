5月24日（农历四月初六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、祈福、施济、旅行、求医、开市

忌：水电维修、园艺、修墓

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

慵懒地待在家里或阅读有趣的书，都是休息的理想方式。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

下班后的时间是属于自己的，不要再被无谓的工作捆绑着。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

抽空陪伴伴侣，共享浪漫的晚餐，让你们之间的感情更进一步。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

忙了整天，不妨奖赏自己，为明天的奋斗做好准备。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

好好控制脾气，不要把发脾气当作解决问题的方法。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

与其到人潮拥挤的地方，不如选择远离人群的地方，放松身心。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财星到位，有机会获取一笔小横财，要记得把握机会。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不妨暂时放下手上的工作，与家人一同出外野餐，增进感情。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

时间管理非常重要，管理得当，你将能够比别人更出色。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

千万不要对生活失去热情，否则你将一辈子失去成功的机会。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

避免挑战父母的权威，否则只会自讨苦吃，得不偿失。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨多听取他人的意见，因为冥顽不灵将带来许多阻碍。