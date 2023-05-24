5月24日（农历四月初六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安床、祈福、施济、旅行、求医、开市
忌：水电维修、园艺、修墓
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
慵懒地待在家里或阅读有趣的书，都是休息的理想方式。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
下班后的时间是属于自己的，不要再被无谓的工作捆绑着。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
抽空陪伴伴侣，共享浪漫的晚餐，让你们之间的感情更进一步。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
忙了整天，不妨奖赏自己，为明天的奋斗做好准备。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
好好控制脾气，不要把发脾气当作解决问题的方法。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
与其到人潮拥挤的地方，不如选择远离人群的地方，放松身心。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财星到位，有机会获取一笔小横财，要记得把握机会。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不妨暂时放下手上的工作，与家人一同出外野餐，增进感情。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
时间管理非常重要，管理得当，你将能够比别人更出色。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
千万不要对生活失去热情，否则你将一辈子失去成功的机会。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
避免挑战父母的权威，否则只会自讨苦吃，得不偿失。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨多听取他人的意见，因为冥顽不灵将带来许多阻碍。