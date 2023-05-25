5月25日（农历四月初七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：立约、议事、扫舍、园艺、买车、置产
忌：诉讼、庆功、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
花大钱未必能够为你带来真正的快乐，你还是节制开销吧!
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
家人是你幸福的泉源，多爱他们一些，不要做出伤害他们的事。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
打起精神，友善待人，你阳光的个性将促使大家更喜欢你。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
与老朋友叙叙旧，将有可能为你带来新的想法。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
暂时把肩上的担子放下，让自己好好休息。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
过于遵守原则将使别人难以与你共事，建议你凡事要懂得变通。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
难得能够休息，不妨好好待在家里，享受片刻的宁静。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
一切顺其自然，无需强求，你自然会获得意想不到的收获。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
与其束缚自己，不如打开心结，让自己活得更快乐。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一些恶言恶语使你措手不及，忍耐些，以免误中奸人之计。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
你可以公开地称赞，但绝不能不顾孩子的面子，在外惩罚孩子。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人生最快乐的时光莫过于和亲友同欢共乐的时候，宜珍惜。