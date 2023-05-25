5月25日（农历四月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：立约、议事、扫舍、园艺、买车、置产

忌：诉讼、庆功、修墓

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

花大钱未必能够为你带来真正的快乐，你还是节制开销吧!

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

家人是你幸福的泉源，多爱他们一些，不要做出伤害他们的事。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

打起精神，友善待人，你阳光的个性将促使大家更喜欢你。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

与老朋友叙叙旧，将有可能为你带来新的想法。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

暂时把肩上的担子放下，让自己好好休息。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

过于遵守原则将使别人难以与你共事，建议你凡事要懂得变通。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

难得能够休息，不妨好好待在家里，享受片刻的宁静。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

一切顺其自然，无需强求，你自然会获得意想不到的收获。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

与其束缚自己，不如打开心结，让自己活得更快乐。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一些恶言恶语使你措手不及，忍耐些，以免误中奸人之计。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

你可以公开地称赞，但绝不能不顾孩子的面子，在外惩罚孩子。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人生最快乐的时光莫过于和亲友同欢共乐的时候，宜珍惜。