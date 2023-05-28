5月28日（农历四月初十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、出海

忌：装修、动土、买车、交易

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

突发状况总会出现，但只要做好准备，那就无所畏惧了！

牛

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

最佳拍档就是能够弥补你的短处，并信守承诺的人。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

有任务在身时，要把它做到最好，不要辜负了众人对你的期望。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别人被你的神秘感吸引，宜继续保持神秘，不要太快揭开底牌。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

不轻易妥协的个性会给自己带来不少压力，你可要撑住。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

若不照顾身体，病倒的机会将会很高，你要有足够的休息才好。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

家人是你最大的精神支柱，有了他们，你将能够飞得更远。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

给别人机会，让他们能从错误中学习，成为更好的人。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

切勿处处碰壁而放弃，只要保有积极的态度，仍能扭转乾坤的！

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

你无需同意别人所说的每句话，但你必须尊重别人的看法。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

吉星高照，不妨善用这个难得的机会，好好为未来做好打算。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

忙碌并没有什么不好，它至少能让你暂时将烦恼抛在一边。