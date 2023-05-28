5月28日（农历四月初十）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、出海
忌：装修、动土、买车、交易
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
突发状况总会出现，但只要做好准备，那就无所畏惧了！
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
最佳拍档就是能够弥补你的短处，并信守承诺的人。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
有任务在身时，要把它做到最好，不要辜负了众人对你的期望。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
别人被你的神秘感吸引，宜继续保持神秘，不要太快揭开底牌。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
不轻易妥协的个性会给自己带来不少压力，你可要撑住。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
若不照顾身体，病倒的机会将会很高，你要有足够的休息才好。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
家人是你最大的精神支柱，有了他们，你将能够飞得更远。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
给别人机会，让他们能从错误中学习，成为更好的人。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
切勿处处碰壁而放弃，只要保有积极的态度，仍能扭转乾坤的！
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
你无需同意别人所说的每句话，但你必须尊重别人的看法。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
吉星高照，不妨善用这个难得的机会，好好为未来做好打算。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
忙碌并没有什么不好，它至少能让你暂时将烦恼抛在一边。