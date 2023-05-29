5月29日（农历四月十一）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有明灯，你的路将会走得较为辛苦，不妨多寻求别人的意见。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算不如意，也要保持笑容，这样能为你带来意想不到的好处。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运程好，难免招来他人的冷言冷语，别为此而使心情受到困扰。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
发挥你的幽默细胞吧，它将让你建立不错的人际关系。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨向朋友、同事提出看法，或许能够获得他们更好的意见。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要让情绪成为人生的绊脚石，凡事都要谨慎言行。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
要多控制脾气，勿因一时的情绪波动而坏了长期计划。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
临危被委以重要任务，但只要稳扎稳打必能取得不俗成绩。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
虽是诸事不顺，你也不要因此而大发雷霆。切记，心静自然凉。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
出门在外要多注意自身安全，特别是在越过马路时。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
发生一些小争执无伤大雅，重点是不要放在心上。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
千万不要推卸责任，若有能力把事情做好，那就勇敢地去做吧！