每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月29日 5:00 AM

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5月29日（农历四月十一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有明灯，你的路将会走得较为辛苦，不妨多寻求别人的意见。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算不如意，也要保持笑容，这样能为你带来意想不到的好处。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运程好，难免招来他人的冷言冷语，别为此而使心情受到困扰。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

发挥你的幽默细胞吧，它将让你建立不错的人际关系。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨向朋友、同事提出看法，或许能够获得他们更好的意见。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要让情绪成为人生的绊脚石，凡事都要谨慎言行。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

要多控制脾气，勿因一时的情绪波动而坏了长期计划。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

临危被委以重要任务，但只要稳扎稳打必能取得不俗成绩。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

虽是诸事不顺，你也不要因此而大发雷霆。切记，心静自然凉。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出门在外要多注意自身安全，特别是在越过马路时。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

发生一些小争执无伤大雅，重点是不要放在心上。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

千万不要推卸责任，若有能力把事情做好，那就勇敢地去做吧！

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