5月29日（农历四月十一）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有明灯，你的路将会走得较为辛苦，不妨多寻求别人的意见。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算不如意，也要保持笑容，这样能为你带来意想不到的好处。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运程好，难免招来他人的冷言冷语，别为此而使心情受到困扰。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

发挥你的幽默细胞吧，它将让你建立不错的人际关系。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨向朋友、同事提出看法，或许能够获得他们更好的意见。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要让情绪成为人生的绊脚石，凡事都要谨慎言行。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

要多控制脾气，勿因一时的情绪波动而坏了长期计划。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

临危被委以重要任务，但只要稳扎稳打必能取得不俗成绩。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

虽是诸事不顺，你也不要因此而大发雷霆。切记，心静自然凉。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

出门在外要多注意自身安全，特别是在越过马路时。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

发生一些小争执无伤大雅，重点是不要放在心上。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

千万不要推卸责任，若有能力把事情做好，那就勇敢地去做吧！