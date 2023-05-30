5月30日（农历四月十二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多关心周遭的人，他们也会以同样的方式来关心你。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

灵感不断地涌现，赶紧拿起笔来，将之一一记下，必能有所悟。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

柳暗花明又一村，事情总有转机，勿轻言放弃。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

平时要多修身养性，要做到不被情绪所牵制，才有望突围而出。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

适当的压力能让你的事业更上一层楼，继续努力吧！

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

感情是双方面的，勉强没有幸福，不要给对方太大的压力。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

出国旅行，要好好注意自己的财物，以免成为窃贼的目标。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

肩膀上的担子已不轻，因此你在接受新任务前宜三思。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与其横冲直撞，不如善用你的强项及专业，必能让自己鹤立鸡群。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你的锋芒或许被别人掩盖，但至少让你看清楚孰敌孰友。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽时运不济，但周遭仍有许多愿意帮助你的人，不要轻易放弃。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

切勿对琐事感到厌烦，用心去做，它将让你建立更踏实的基础。