每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年5月30日 5:00 AM

字体大小:

5月30日（农历四月十二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多关心周遭的人，他们也会以同样的方式来关心你。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

灵感不断地涌现，赶紧拿起笔来，将之一一记下，必能有所悟。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

柳暗花明又一村，事情总有转机，勿轻言放弃。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

平时要多修身养性，要做到不被情绪所牵制，才有望突围而出。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

适当的压力能让你的事业更上一层楼，继续努力吧！

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

感情是双方面的，勉强没有幸福，不要给对方太大的压力。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

出国旅行，要好好注意自己的财物，以免成为窃贼的目标。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

肩膀上的担子已不轻，因此你在接受新任务前宜三思。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与其横冲直撞，不如善用你的强项及专业，必能让自己鹤立鸡群。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你的锋芒或许被别人掩盖，但至少让你看清楚孰敌孰友。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽时运不济，但周遭仍有许多愿意帮助你的人，不要轻易放弃。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

切勿对琐事感到厌烦，用心去做，它将让你建立更踏实的基础。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容