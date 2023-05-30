5月30日（农历四月十二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多关心周遭的人，他们也会以同样的方式来关心你。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
灵感不断地涌现，赶紧拿起笔来，将之一一记下，必能有所悟。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
柳暗花明又一村，事情总有转机，勿轻言放弃。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
平时要多修身养性，要做到不被情绪所牵制，才有望突围而出。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
适当的压力能让你的事业更上一层楼，继续努力吧！
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
感情是双方面的，勉强没有幸福，不要给对方太大的压力。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
出国旅行，要好好注意自己的财物，以免成为窃贼的目标。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
肩膀上的担子已不轻，因此你在接受新任务前宜三思。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与其横冲直撞，不如善用你的强项及专业，必能让自己鹤立鸡群。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你的锋芒或许被别人掩盖，但至少让你看清楚孰敌孰友。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽时运不济，但周遭仍有许多愿意帮助你的人，不要轻易放弃。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
切勿对琐事感到厌烦，用心去做，它将让你建立更踏实的基础。