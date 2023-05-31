每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年5月31日 5:00 AM

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5月31日（农历四月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

努力工作，并且从中获得快乐，你会获得不错的报酬。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

在这难得的一天，不妨尝试些新事物，让你的生活更精彩。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

多留意消化系统，暴饮暴食，只会加重肠胃的不必要负担。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对于控制不了的事，就顺其自然，不必庸人自扰、杞人忧天。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别让工作影响你与伴侣的关系，更不要影响与孩子的关系。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然吉星高照，但也不能太懒散，积极争取，好处会更多。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小心掉入桃花陷阱，你最好在未造成太大伤害之前先迅速处理。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小不忍则乱大谋，千万别太斤斤计较，伤了彼此间的和气。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

钱财乃身外之物，切勿把它看得太重，如此才会活得快乐些。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

一次两次的失败并不算什么，最重要是向前看。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

放松心情，健康自然就好，不妨好好享受，暂时把烦恼抛开吧！

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

终于来到非繁忙时期，不妨抽出些时间多陪陪家人与朋友。

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