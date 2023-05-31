5月31日（农历四月十三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
努力工作，并且从中获得快乐，你会获得不错的报酬。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
在这难得的一天，不妨尝试些新事物，让你的生活更精彩。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
多留意消化系统，暴饮暴食，只会加重肠胃的不必要负担。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对于控制不了的事，就顺其自然，不必庸人自扰、杞人忧天。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别让工作影响你与伴侣的关系，更不要影响与孩子的关系。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
虽然吉星高照，但也不能太懒散，积极争取，好处会更多。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
小心掉入桃花陷阱，你最好在未造成太大伤害之前先迅速处理。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
小不忍则乱大谋，千万别太斤斤计较，伤了彼此间的和气。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
钱财乃身外之物，切勿把它看得太重，如此才会活得快乐些。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
一次两次的失败并不算什么，最重要是向前看。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
放松心情，健康自然就好，不妨好好享受，暂时把烦恼抛开吧！
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
终于来到非繁忙时期，不妨抽出些时间多陪陪家人与朋友。