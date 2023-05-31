5月31日（农历四月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

努力工作，并且从中获得快乐，你会获得不错的报酬。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

在这难得的一天，不妨尝试些新事物，让你的生活更精彩。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

多留意消化系统，暴饮暴食，只会加重肠胃的不必要负担。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对于控制不了的事，就顺其自然，不必庸人自扰、杞人忧天。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别让工作影响你与伴侣的关系，更不要影响与孩子的关系。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然吉星高照，但也不能太懒散，积极争取，好处会更多。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小心掉入桃花陷阱，你最好在未造成太大伤害之前先迅速处理。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

小不忍则乱大谋，千万别太斤斤计较，伤了彼此间的和气。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

钱财乃身外之物，切勿把它看得太重，如此才会活得快乐些。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

一次两次的失败并不算什么，最重要是向前看。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

放松心情，健康自然就好，不妨好好享受，暂时把烦恼抛开吧！

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

终于来到非繁忙时期，不妨抽出些时间多陪陪家人与朋友。