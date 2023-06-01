6月1日（农历四月十四）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、旅行、出海、庆功、会友、搬家
忌：祈福、开市、议事
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与家人、朋友相处要忍让，别为了小事而闹得不愉快。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
多关心晚辈，协助他们解决问题，有助你学习到更多的知识。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨多陪伴家人，让他们感受到你所带来的温暖与快乐。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你可不要聪明反被聪明误，有时将计就计反而是高招呢！
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
由俭入奢易，由奢入俭难，宜多注意自己的花费。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别太着急，静观事情的变化，情况会逐渐明朗化。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
主动与家人沟通，增进彼此的感情，就会得到意想不到的好处。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨买些小礼物奖励自己，除了开心，还能增进你的吉运。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一味地执着，只是在浪费时间，不如将烦恼放下，继续往前走吧！
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别因情绪失控而与家人产生不必要的冲突，凡事宜忍让。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
慵懒的一天午，最适合一边享用咖啡，一边阅读有趣的书籍。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
除了好运，更重要的是保持心情愉快，才能让你活得更开心。