6月1日（农历四月十四）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、旅行、出海、庆功、会友、搬家

忌：祈福、开市、议事

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与家人、朋友相处要忍让，别为了小事而闹得不愉快。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

多关心晚辈，协助他们解决问题，有助你学习到更多的知识。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨多陪伴家人，让他们感受到你所带来的温暖与快乐。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你可不要聪明反被聪明误，有时将计就计反而是高招呢！

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

由俭入奢易，由奢入俭难，宜多注意自己的花费。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别太着急，静观事情的变化，情况会逐渐明朗化。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

主动与家人沟通，增进彼此的感情，就会得到意想不到的好处。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨买些小礼物奖励自己，除了开心，还能增进你的吉运。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一味地执着，只是在浪费时间，不如将烦恼放下，继续往前走吧！

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别因情绪失控而与家人产生不必要的冲突，凡事宜忍让。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

慵懒的一天午，最适合一边享用咖啡，一边阅读有趣的书籍。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

除了好运，更重要的是保持心情愉快，才能让你活得更开心。