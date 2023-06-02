每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月2日 5:00 AM

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6月2日（农历四月十五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽说逢人只说三分话，但对自己的至亲则必须真诚相待。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

忠言逆耳，让你听得不是味道，但若不聆听，将错失机会。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多认识新朋友，你将能从他们身上获得额外知识，以及更广的人脉。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

下班后，不妨与家人到公园走走，让自己充充电，恢复精力。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香，美好生活到来时，要珍惜。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

切勿一人背负太多包袱，不妨将工作好好分配，以减轻压力。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

无论对人或对事，都别太严肃，偶尔让人看看你轻松的一面。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有生儿育女的打算，不妨与伴侣坐下来好好谈谈、规划。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若没信心，不如暂时将此事搁下，把心思放在其他事情上。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别因为处于下风而放弃，继续力争到底，事情或许会出现转机。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只有诚心地祭祀，才能得到贵人、神明的协助，让你稳步向上。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

处理感情之事时，一定要有耐性，过于激进反而会弄巧成拙。

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