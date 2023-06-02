6月2日（农历四月十五）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
虽说逢人只说三分话，但对自己的至亲则必须真诚相待。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
忠言逆耳，让你听得不是味道，但若不聆听，将错失机会。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多认识新朋友，你将能从他们身上获得额外知识，以及更广的人脉。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
下班后，不妨与家人到公园走走，让自己充充电，恢复精力。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香，美好生活到来时，要珍惜。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
切勿一人背负太多包袱，不妨将工作好好分配，以减轻压力。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
无论对人或对事，都别太严肃，偶尔让人看看你轻松的一面。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有生儿育女的打算，不妨与伴侣坐下来好好谈谈、规划。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若没信心，不如暂时将此事搁下，把心思放在其他事情上。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
别因为处于下风而放弃，继续力争到底，事情或许会出现转机。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只有诚心地祭祀，才能得到贵人、神明的协助，让你稳步向上。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
处理感情之事时，一定要有耐性，过于激进反而会弄巧成拙。