6月2日（农历四月十五）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽说逢人只说三分话，但对自己的至亲则必须真诚相待。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

忠言逆耳，让你听得不是味道，但若不聆听，将错失机会。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多认识新朋友，你将能从他们身上获得额外知识，以及更广的人脉。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

下班后，不妨与家人到公园走走，让自己充充电，恢复精力。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香，美好生活到来时，要珍惜。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

切勿一人背负太多包袱，不妨将工作好好分配，以减轻压力。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

无论对人或对事，都别太严肃，偶尔让人看看你轻松的一面。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有生儿育女的打算，不妨与伴侣坐下来好好谈谈、规划。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若没信心，不如暂时将此事搁下，把心思放在其他事情上。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

别因为处于下风而放弃，继续力争到底，事情或许会出现转机。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只有诚心地祭祀，才能得到贵人、神明的协助，让你稳步向上。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

处理感情之事时，一定要有耐性，过于激进反而会弄巧成拙。