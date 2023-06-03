6月3日（农历四月十六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、议事、投资、交易、采购

忌：开市、搬家、动土、水电维修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

凡事皆要未雨绸缪，千万不要把所有钱都放在同一个投资上。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

对值得信赖的朋友可以坦诚相对，但对陌生的朋友最好慎言。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若能谨言慎行、尊敬长辈，并多做善事，必能增强自己的福分。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

从事风险性高的工作时，必须谨慎，以免意外受伤。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算顺利也不能松懈，因为失误也有可能使事情急转直下。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

事情虽无法如你所愿，也不用太担心，耐心地解决才是关键。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

工作归工作，也不能忽略家庭及身心健康，放工后宜早点回家。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

机会来了，就要好好把握，别让心情影响你的决定。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

没有灵感时，可以翻翻旧书籍或杂志，也许能找到你要的答案。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

遇到什么事都不要太激动，以免使身边的人难受。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不是你的，就不是你的，就算争了过来，最终还是得双手奉还。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

一分耕耘，一分收获，若想取得大成就，就要投入更多心血。