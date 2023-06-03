6月3日（农历四月十六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、议事、投资、交易、采购
忌：开市、搬家、动土、水电维修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
凡事皆要未雨绸缪，千万不要把所有钱都放在同一个投资上。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
对值得信赖的朋友可以坦诚相对，但对陌生的朋友最好慎言。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若能谨言慎行、尊敬长辈，并多做善事，必能增强自己的福分。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
从事风险性高的工作时，必须谨慎，以免意外受伤。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
就算顺利也不能松懈，因为失误也有可能使事情急转直下。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
事情虽无法如你所愿，也不用太担心，耐心地解决才是关键。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
工作归工作，也不能忽略家庭及身心健康，放工后宜早点回家。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
机会来了，就要好好把握，别让心情影响你的决定。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
没有灵感时，可以翻翻旧书籍或杂志，也许能找到你要的答案。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
遇到什么事都不要太激动，以免使身边的人难受。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不是你的，就不是你的，就算争了过来，最终还是得双手奉还。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
一分耕耘，一分收获，若想取得大成就，就要投入更多心血。