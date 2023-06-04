6月4日（农历四月十七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、园艺、进修、采购
忌：旅行、出海、诉讼、买车、投标
鼠
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
别轻易听信他人的甜言蜜语而坠入陷阱，使你遭受损失。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
别定下太多目标，全心投入去完成一件事，否则会两头不着岸。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
越是求好心切，越容易出错，宜放松心情，从容地把事情做好。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
只要你有信心、毅力，再大的困难也有解决的办法。
龙
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
批评别人容易，但承认自己的错误，要极大的勇气与智慧。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
放轻松些，老是对他人有不切实际的期望，反而会让你不快乐。
马
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：中
若心里有何不适，该找相关人士心平气和地谈一谈。
羊
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
小心驶得万年船，投资不能单凭直觉，否则将血本无归。
猴
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
多留意身边的人，一声慰问或帮助，能节省别人的时间与精力。
鸡
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
人怕出名猪怕肥，凡事该保持低调，否则将给人留下坏印象。
狗
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
相信自己的经验及判断，不要因为别人的三言两语而受影响。
猪
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
交友时要谨慎选择，因为信错人将是很危险的事。