6月4日（农历四月十七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、园艺、进修、采购

忌：旅行、出海、诉讼、买车、投标

鼠

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

别轻易听信他人的甜言蜜语而坠入陷阱，使你遭受损失。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

别定下太多目标，全心投入去完成一件事，否则会两头不着岸。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

越是求好心切，越容易出错，宜放松心情，从容地把事情做好。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

只要你有信心、毅力，再大的困难也有解决的办法。

龙

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

批评别人容易，但承认自己的错误，要极大的勇气与智慧。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

放轻松些，老是对他人有不切实际的期望，反而会让你不快乐。

马

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

若心里有何不适，该找相关人士心平气和地谈一谈。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

小心驶得万年船，投资不能单凭直觉，否则将血本无归。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

多留意身边的人，一声慰问或帮助，能节省别人的时间与精力。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

人怕出名猪怕肥，凡事该保持低调，否则将给人留下坏印象。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

相信自己的经验及判断，不要因为别人的三言两语而受影响。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

交友时要谨慎选择，因为信错人将是很危险的事。