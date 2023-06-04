6月4日至6月10日
白羊座
职场慎防小人，切忌打破砂锅问到底，以免伤人伤己。
幸运色：橘色
幸运数字：3
金牛座
记得珍惜眼前美好，多注意表达方式，以免遭人排挤。
幸运色：紫色
幸运数字：7
双子座
注意言词表达，有意见必须好好沟通，别让旁人难堪。
幸运色：灰色
幸运数字：5
巨蟹座
得失心别太重，以免为钱伤神，感情要多点时间相处。
幸运色：白色
幸运数字：4
狮子座
精神状态不佳，多留意身心健康，不要为小事而纠结。
幸运色：黄色
幸运数字：9
处女座
事业运不稳定，切勿眼高手低，感情要注意三角关系。
幸运色：蓝色
幸运数字：0
天秤座
运势佳，桃花旺，可好好犒赏自己。多关心家中长辈。
幸运色：青色
幸运数字：7
天蝎座
各方面运势走升，工作不怕好事多磨，付出必有收获。
幸运色：红色
幸运数字：2
射手座
投资运不错，可放手一搏。遇事多思考，能减少碰壁。
幸运色：粉红色
幸运数字：3
摩羯座
当心职场口舌是非，凡事不斤斤计较，收获反而更多。
幸运色：黑色
幸运数字：1
水瓶座
异性缘佳，吃喝玩乐的机会多。不宜投资，适合观望。
幸运色 : 金色
幸运数字：8
双鱼座
人际关系佳，可借力施力。独善其身，切忌论人是非。
幸运色：棕色
幸运数字：6