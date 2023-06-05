6月5日（农历四月十八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
为信念而战，将为你日后带来无限的满足感，继续坚持吧！
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
找个理由来放松自己，按摩、购物都是不错的解压方式。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
切记，和气生财，与同事讨论事情时，别因坚持己见而起争执。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
说话时千万要小心，以免受人设计，影响了你的声誉。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其与同事争执，不如想办法求同存异，共创双赢的局面。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别因一时忘形而说错话，伤害了身边朋友的感受。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
虽然一切如你所料，但你还是得小心行事，以免功亏一篑。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
认为对的就果断去做，无须为了向别人请示而耽误良机。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不妨一开始就好好计算你的收支，否则将会造成财务问题。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
做事前不要老想着无法完成，反而要更加努力地去完成它。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
信心是自己给的，对自己有信心，别人也会对你刮目相看。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
明天还有工作等着你，不如早点休息，养足精神后才继续打拼。