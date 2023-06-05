每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月5日 5:00 AM

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6月5日（农历四月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

为信念而战，将为你日后带来无限的满足感，继续坚持吧！

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

找个理由来放松自己，按摩、购物都是不错的解压方式。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

切记，和气生财，与同事讨论事情时，别因坚持己见而起争执。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

说话时千万要小心，以免受人设计，影响了你的声誉。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其与同事争执，不如想办法求同存异，共创双赢的局面。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别因一时忘形而说错话，伤害了身边朋友的感受。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然一切如你所料，但你还是得小心行事，以免功亏一篑。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

认为对的就果断去做，无须为了向别人请示而耽误良机。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不妨一开始就好好计算你的收支，否则将会造成财务问题。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

做事前不要老想着无法完成，反而要更加努力地去完成它。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

信心是自己给的，对自己有信心，别人也会对你刮目相看。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

明天还有工作等着你，不如早点休息，养足精神后才继续打拼。

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