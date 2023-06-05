6月5日（农历四月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

为信念而战，将为你日后带来无限的满足感，继续坚持吧！

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

找个理由来放松自己，按摩、购物都是不错的解压方式。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

切记，和气生财，与同事讨论事情时，别因坚持己见而起争执。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

说话时千万要小心，以免受人设计，影响了你的声誉。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其与同事争执，不如想办法求同存异，共创双赢的局面。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别因一时忘形而说错话，伤害了身边朋友的感受。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽然一切如你所料，但你还是得小心行事，以免功亏一篑。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

认为对的就果断去做，无须为了向别人请示而耽误良机。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不妨一开始就好好计算你的收支，否则将会造成财务问题。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

做事前不要老想着无法完成，反而要更加努力地去完成它。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

信心是自己给的，对自己有信心，别人也会对你刮目相看。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

明天还有工作等着你，不如早点休息，养足精神后才继续打拼。