6月6日（农历四月十九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、旅行、庆功、开市

忌：诉讼、园艺、买车

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

运程低下时不妨多听喜欢的音乐，或许能解开心里的死结。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

面对小人散播的谣言，你要及时阻止，否则后患无穷。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

若不知自己是否做错了事，不妨从另一个角度好好思考。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对于所相信的事，一定要坚持到底，最终必能得到认同。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

想得到上司的认同就得先照顾好身子，定时运动将对你有益。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有时候，专心处理一件事反而为你带来更好的效果。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

把握良机，努力实干，接下来的日子才会顺利无阻。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要多体谅及了解家人的需求，才能在适当时给予及时的支持。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

把自己的事当成别人的事来处理，心态会较为轻松、惬意。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

别要求他人做自己都做不到的事，唯有以身作则才能服众。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

虽说投资有时靠运气，但在做投资之前还需慎重考虑。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

姿态太高会引起别人的不满，建议你还是保持低调才好。