6月6日（农历四月十九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、旅行、庆功、开市
忌：诉讼、园艺、买车
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
运程低下时不妨多听喜欢的音乐，或许能解开心里的死结。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
面对小人散播的谣言，你要及时阻止，否则后患无穷。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
若不知自己是否做错了事，不妨从另一个角度好好思考。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对于所相信的事，一定要坚持到底，最终必能得到认同。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
想得到上司的认同就得先照顾好身子，定时运动将对你有益。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有时候，专心处理一件事反而为你带来更好的效果。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
把握良机，努力实干，接下来的日子才会顺利无阻。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要多体谅及了解家人的需求，才能在适当时给予及时的支持。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
把自己的事当成别人的事来处理，心态会较为轻松、惬意。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
别要求他人做自己都做不到的事，唯有以身作则才能服众。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
虽说投资有时靠运气，但在做投资之前还需慎重考虑。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
姿态太高会引起别人的不满，建议你还是保持低调才好。