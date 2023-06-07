6月7日（农历四月二十）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、庆功
忌：安床、装修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
眼前的机会要好好把握，切勿舍近求远，白白错失良机。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
保持愉快的心情，开朗迎接每一天，好事自然会到来！
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
受到批评时，不要急于反击，虚心受教反而会让你学得更多。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
即使美食当前，也不能暴饮暴食，均衡的饮食才对你有益。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
福星高照，宜好好利用这一天，别让好运白白溜走。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
虽然你大方，但花钱最好还是节制些，否则将使自己陷入困境。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事都有其前因后果，别太自责，更别因此而影响健康。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
出外走走，呼吸一下新鲜空气，将让你的思绪更敏锐。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
单方面的付出不会有结果，你也该对你的伴侣多表示爱意。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若经常出口伤人，将引起人怨，唯有以礼待人，才能得到尊重。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事适可而止，不要过分要求，否则将因此付出惨重代价。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
助人为快乐之本，不妨花些时间帮助有需要的人。