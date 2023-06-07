6月7日（农历四月二十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、庆功

忌：安床、装修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

眼前的机会要好好把握，切勿舍近求远，白白错失良机。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

保持愉快的心情，开朗迎接每一天，好事自然会到来！

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

受到批评时，不要急于反击，虚心受教反而会让你学得更多。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

即使美食当前，也不能暴饮暴食，均衡的饮食才对你有益。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

福星高照，宜好好利用这一天，别让好运白白溜走。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

虽然你大方，但花钱最好还是节制些，否则将使自己陷入困境。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事都有其前因后果，别太自责，更别因此而影响健康。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

出外走走，呼吸一下新鲜空气，将让你的思绪更敏锐。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

单方面的付出不会有结果，你也该对你的伴侣多表示爱意。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若经常出口伤人，将引起人怨，唯有以礼待人，才能得到尊重。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事适可而止，不要过分要求，否则将因此付出惨重代价。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

助人为快乐之本，不妨花些时间帮助有需要的人。