6月8日（农历四月廿一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、扫舍、水电维修、美容
忌：安床、求医、庆功、买车、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
名誉与财富无法买来真心的朋友，好好珍惜一直支持你的朋友。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
善待至亲，多与家人沟通，他们的支持、关心，对你至关重要。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不如多抽出时间宠一宠自己，做你想做的事。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
刚认识的朋友在经过一段时期的观察后，才能推心置腹。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些事让你想不通，不如暂且搁置一旁，与朋友好好共度今天。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若异性友人向你表白，不妨认真考虑，或许能谱出一段良缘。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
有空不妨到孤儿院或老人院当义工，多行善必有回报。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
若没重大事务，就留在家中与家人共聚，共享天伦之乐。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与久违的朋友见面，你要热情款待，友情才会细水长流。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
善用自己的开朗，为大家的生活增添姿彩吧！
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多吃蔬果，可清洗肠胃，也有助于使你的思绪更敏锐。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
注意自己的经济状况，别因一时冲动而购买昂贵的物品。