6月8日（农历四月廿一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、扫舍、水电维修、美容

忌：安床、求医、庆功、买车、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

名誉与财富无法买来真心的朋友，好好珍惜一直支持你的朋友。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

善待至亲，多与家人沟通，他们的支持、关心，对你至关重要。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不如多抽出时间宠一宠自己，做你想做的事。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

刚认识的朋友在经过一段时期的观察后，才能推心置腹。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些事让你想不通，不如暂且搁置一旁，与朋友好好共度今天。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若异性友人向你表白，不妨认真考虑，或许能谱出一段良缘。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

有空不妨到孤儿院或老人院当义工，多行善必有回报。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

若没重大事务，就留在家中与家人共聚，共享天伦之乐。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与久违的朋友见面，你要热情款待，友情才会细水长流。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

善用自己的开朗，为大家的生活增添姿彩吧！

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多吃蔬果，可清洗肠胃，也有助于使你的思绪更敏锐。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

注意自己的经济状况，别因一时冲动而购买昂贵的物品。