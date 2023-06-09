每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月9日 5:00 AM

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6月9日（农历四月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要你肯努力，铁杵也能磨成针，积极点！

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你必须不断地尝试并从错误中学习，方能成功。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好好利用自己高超的说服能力，激励大家把事情做得更好！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

眼光放远一些，把握赚钱的良机，别让它们溜走。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

少说多做，没有什么事比实际行动更有力。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

严以律己，宽以待人，这样才能获得别人的尊重。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你应该彻底把问题解决，以免后患无穷。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想达到双赢的局面，最好是尽量满足顾客的需求。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有志者事竟成，只要肯花时间下苦功，就能步上成功之路。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

敞开胸怀接受他人的意见，过分坚持己见，只会留下坏印象。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

先自我检讨，别只看到他人的缺点而忽略了自己的不足。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

伤风、感冒可大可小，你要尽早求医，以免把病菌传给别人。

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