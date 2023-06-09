6月9日（农历四月廿二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只要你肯努力，铁杵也能磨成针，积极点！
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你必须不断地尝试并从错误中学习，方能成功。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好好利用自己高超的说服能力，激励大家把事情做得更好！
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
眼光放远一些，把握赚钱的良机，别让它们溜走。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
少说多做，没有什么事比实际行动更有力。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
严以律己，宽以待人，这样才能获得别人的尊重。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你应该彻底把问题解决，以免后患无穷。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
想达到双赢的局面，最好是尽量满足顾客的需求。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有志者事竟成，只要肯花时间下苦功，就能步上成功之路。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
敞开胸怀接受他人的意见，过分坚持己见，只会留下坏印象。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
先自我检讨，别只看到他人的缺点而忽略了自己的不足。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
伤风、感冒可大可小，你要尽早求医，以免把病菌传给别人。