6月9日（农历四月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要你肯努力，铁杵也能磨成针，积极点！

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你必须不断地尝试并从错误中学习，方能成功。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好好利用自己高超的说服能力，激励大家把事情做得更好！

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

眼光放远一些，把握赚钱的良机，别让它们溜走。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

少说多做，没有什么事比实际行动更有力。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

严以律己，宽以待人，这样才能获得别人的尊重。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你应该彻底把问题解决，以免后患无穷。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想达到双赢的局面，最好是尽量满足顾客的需求。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有志者事竟成，只要肯花时间下苦功，就能步上成功之路。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

敞开胸怀接受他人的意见，过分坚持己见，只会留下坏印象。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

先自我检讨，别只看到他人的缺点而忽略了自己的不足。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

伤风、感冒可大可小，你要尽早求医，以免把病菌传给别人。