6月10日（农历四月廿三）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、出海、扫舍、园艺、美容
忌：婚嫁、开市、上任、买车、交易
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
懂得掌控时间，才能成大事，别反过来被时间掌控。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
耍脾气要恰到好处，脾气过于暴躁不只伤身，也有损你的形象。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
帮助他人，别太计较回报，最重要是能从中获得满足感。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
节俭是一种美德，但过于节俭就是吝啬，会引起他人的反感。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
多注意饮食卫生，同时也要小心言语，以免得罪人。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
对于贵人的相助，你要心存感激，切勿把一切视为理所当然。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
主动去关心你的下属，这将能赢得他们对你的尊重！
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说好马不吃回头草，但若真的是好机会，就该好好把握！
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一家人没有隔夜仇，别太执著，事情过去了就让它过去吧！
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遇到问题时要冷静，太冲动反而会给你增添更多麻烦。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你既然把问题摊出来讨论，就得大方接受大家的意见及批评。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要你积极、努力些，一定能取得最后的胜利与荣耀。