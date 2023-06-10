6月10日（农历四月廿三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、出海、扫舍、园艺、美容

忌：婚嫁、开市、上任、买车、交易

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

懂得掌控时间，才能成大事，别反过来被时间掌控。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

耍脾气要恰到好处，脾气过于暴躁不只伤身，也有损你的形象。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

帮助他人，别太计较回报，最重要是能从中获得满足感。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

节俭是一种美德，但过于节俭就是吝啬，会引起他人的反感。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

多注意饮食卫生，同时也要小心言语，以免得罪人。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

对于贵人的相助，你要心存感激，切勿把一切视为理所当然。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

主动去关心你的下属，这将能赢得他们对你的尊重！

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽说好马不吃回头草，但若真的是好机会，就该好好把握！

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一家人没有隔夜仇，别太执著，事情过去了就让它过去吧！

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遇到问题时要冷静，太冲动反而会给你增添更多麻烦。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你既然把问题摊出来讨论，就得大方接受大家的意见及批评。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要你积极、努力些，一定能取得最后的胜利与荣耀。