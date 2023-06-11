6月11日（农历四月廿四）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

知人知面不知心，表面上对你好的人，也许就是最危险的敌人。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

做好自己的本分，努力拼搏，不要因为琐事而影响你的表现。

虎

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

耐心一点，好运即将降临，凡事要往好的方面去想，别太悲观。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

行情不好，就应该抱着 “见好就收”的心态。

龙

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：吉

工作讲求的是团队精神，单打独斗是无法取得最佳成绩的。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

打是疼、骂是爱，但不是人人都受得了，尝试改变态度吧。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

与其整天待在办公室，不妨到外面走走，或许能找到商机。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

处理财务时要加倍小心，避免做出冲动的决定。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

工作时千万不要三心两意，该把握时机，才能有所斩获。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

心情大起大落，不仅会影响你的工作表现，还有损健康。

狗

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

切记，身体状态不佳时要多休息，避免做任何激烈的运动。

猪

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

只要为梦想奋斗努力，最终必能如愿以偿。