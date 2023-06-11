每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月11日 5:00 AM

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6月11日（农历四月廿四）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：中

知人知面不知心，表面上对你好的人，也许就是最危险的敌人。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：中

做好自己的本分，努力拼搏，不要因为琐事而影响你的表现。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

耐心一点，好运即将降临，凡事要往好的方面去想，别太悲观。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

行情不好，就应该抱着 “见好就收”的心态。

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：吉

工作讲求的是团队精神，单打独斗是无法取得最佳成绩的。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：吉

打是疼、骂是爱，但不是人人都受得了，尝试改变态度吧。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

与其整天待在办公室，不妨到外面走走，或许能找到商机。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

处理财务时要加倍小心，避免做出冲动的决定。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：中

工作时千万不要三心两意，该把握时机，才能有所斩获。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

心情大起大落，不仅会影响你的工作表现，还有损健康。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

切记，身体状态不佳时要多休息，避免做任何激烈的运动。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：中

只要为梦想奋斗努力，最终必能如愿以偿。

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