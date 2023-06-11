6月11日至6月17日

白羊座

事业或爱情都要勇敢追求，把握机会，不要封闭自己。

幸运色：黄色

幸运数字：8

金牛座

幸运降临，事事顺心如意，言辞尖锐易影响人际关系。

幸运色：黑色

幸运数字：4

双子座

健康亮红灯，安排合理作息时间，适时排解负面情绪。

幸运色：蓝色

幸运数字：2

巨蟹座

工作遇对手，激发出你的斗志，爱情有望进一步发展。

幸运色：红色

幸运数字：0

狮子座

工作家庭两头忙，记得照顾好自己，感情上别太固执。

幸运色：灰色

幸运数字：6

处女座

努力与付出会得到回报，头脑清晰，工作效率特别高。

幸运色：金色

幸运数字：4

天秤座

睡眠品质影响运势，慎防小人，别轻易接受他人好意。

幸运色：白色

幸运数字：1

天蝎座

工作遇状况，所幸获贵人指点信心倍增，异性缘不俗。

幸运色：青色

幸运数字：5

射手座

运势虽低迷，但要保持乐观心态，投资不可盲目跟进。

幸运色：橘色

幸运数字：8

摩羯座

行事要低调，留意言行举止，以免惹是非，伤财伤神。

幸运色：粉红色

幸运数字：9

水瓶座

工作状况勿延误处理，但也别累垮身体，投资要谨慎。

幸运色 : 棕色

幸运数字：7

双鱼座

与工作伙伴一同进退，切忌我行我素，多慎防烂桃花。

幸运色：紫色

幸运数字：3