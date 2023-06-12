每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月12日 5:00 AM

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6月12日（农历四月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、庆功、会友、动土、水电维修

忌：出海、立约、酿造

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不清楚时就要去查证，胡乱瞎猜只会造成更多的误会。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对于已完成的报告要仔细查阅，才能避免被当众纠正的尴尬。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

出国公干时可要注意言行举止及形象，以免损坏声誉。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

多控制情绪，不要因冲动，而把辛苦赚来的钱花在奢侈品上。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

应酬增多，对生意有帮助，但要适可而止，以免影响健康。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别老是凭直觉做事，多做些研究和调查，对你的事业更有帮助。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

心情不好时可以听歌纾解压力，可别把闷气带到公司。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你看似吃亏，但若从另一个角度思考，吃亏其实是一种福气。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

人善被人欺，马善被人骑，你可不要被别人欺凌仍不吭声！

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你可以偶尔在大家面前展现幽默感，但切勿过火而得罪别人。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

资金有限，无法帮到所有人，你要懂得取舍，帮助有需要的人。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事亲力亲为只会把你累坏，不如接受别人的帮忙。

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