6月12日（农历四月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、庆功、会友、动土、水电维修
忌：出海、立约、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不清楚时就要去查证，胡乱瞎猜只会造成更多的误会。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
对于已完成的报告要仔细查阅，才能避免被当众纠正的尴尬。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
出国公干时可要注意言行举止及形象，以免损坏声誉。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
多控制情绪，不要因冲动，而把辛苦赚来的钱花在奢侈品上。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
应酬增多，对生意有帮助，但要适可而止，以免影响健康。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别老是凭直觉做事，多做些研究和调查，对你的事业更有帮助。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
心情不好时可以听歌纾解压力，可别把闷气带到公司。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你看似吃亏，但若从另一个角度思考，吃亏其实是一种福气。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
人善被人欺，马善被人骑，你可不要被别人欺凌仍不吭声！
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你可以偶尔在大家面前展现幽默感，但切勿过火而得罪别人。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
资金有限，无法帮到所有人，你要懂得取舍，帮助有需要的人。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事亲力亲为只会把你累坏，不如接受别人的帮忙。