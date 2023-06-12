6月12日（农历四月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、庆功、会友、动土、水电维修

忌：出海、立约、酿造

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不清楚时就要去查证，胡乱瞎猜只会造成更多的误会。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对于已完成的报告要仔细查阅，才能避免被当众纠正的尴尬。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

出国公干时可要注意言行举止及形象，以免损坏声誉。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

多控制情绪，不要因冲动，而把辛苦赚来的钱花在奢侈品上。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

应酬增多，对生意有帮助，但要适可而止，以免影响健康。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别老是凭直觉做事，多做些研究和调查，对你的事业更有帮助。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

心情不好时可以听歌纾解压力，可别把闷气带到公司。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你看似吃亏，但若从另一个角度思考，吃亏其实是一种福气。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

人善被人欺，马善被人骑，你可不要被别人欺凌仍不吭声！

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你可以偶尔在大家面前展现幽默感，但切勿过火而得罪别人。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

资金有限，无法帮到所有人，你要懂得取舍，帮助有需要的人。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事亲力亲为只会把你累坏，不如接受别人的帮忙。