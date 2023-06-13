每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年6月13日 5:00 AM

字体大小:

6月13日（农历四月廿六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你在事业上的打拼精神及良好表现，最终定将获得别人的赏识。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

无须拿别人跟自己比较，令自己活得不开心。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好景不常在，你必须把握现在的好运，以免失去后才后悔。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

你必须要有主见，别任人摆布，认为对的就大胆去做。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别太固执，小病不求医，恐会使病情恶化，给你带来更多麻烦。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别太在意事情的成败，享受努力的过程，你会得到更多乐趣。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其做白日梦，不如采取实际行动，这样成功的机会反而更高。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

若想与众不同，不愿平凡度日，那你就要有一些新构思。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

每场赌局，有赢必有输，最重要的是跌倒了懂得如何再爬起来。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事不要把话说得太绝，保持中立，给自己留一条后路。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

大方些，独乐乐不如众乐乐，这样与人相处时就会更开心。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人要往前看，千万不要对往事过于耿耿于怀。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容