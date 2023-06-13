6月13日（农历四月廿六）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你在事业上的打拼精神及良好表现，最终定将获得别人的赏识。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
无须拿别人跟自己比较，令自己活得不开心。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好景不常在，你必须把握现在的好运，以免失去后才后悔。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
你必须要有主见，别任人摆布，认为对的就大胆去做。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
别太固执，小病不求医，恐会使病情恶化，给你带来更多麻烦。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
别太在意事情的成败，享受努力的过程，你会得到更多乐趣。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与其做白日梦，不如采取实际行动，这样成功的机会反而更高。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
若想与众不同，不愿平凡度日，那你就要有一些新构思。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
每场赌局，有赢必有输，最重要的是跌倒了懂得如何再爬起来。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事不要把话说得太绝，保持中立，给自己留一条后路。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
大方些，独乐乐不如众乐乐，这样与人相处时就会更开心。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人要往前看，千万不要对往事过于耿耿于怀。