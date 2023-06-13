6月13日（农历四月廿六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你在事业上的打拼精神及良好表现，最终定将获得别人的赏识。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

无须拿别人跟自己比较，令自己活得不开心。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好景不常在，你必须把握现在的好运，以免失去后才后悔。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

你必须要有主见，别任人摆布，认为对的就大胆去做。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别太固执，小病不求医，恐会使病情恶化，给你带来更多麻烦。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

别太在意事情的成败，享受努力的过程，你会得到更多乐趣。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其做白日梦，不如采取实际行动，这样成功的机会反而更高。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

若想与众不同，不愿平凡度日，那你就要有一些新构思。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

每场赌局，有赢必有输，最重要的是跌倒了懂得如何再爬起来。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事不要把话说得太绝，保持中立，给自己留一条后路。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

大方些，独乐乐不如众乐乐，这样与人相处时就会更开心。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人要往前看，千万不要对往事过于耿耿于怀。