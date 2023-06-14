6月14日（农历四月廿七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、园艺、进修

忌：诉讼、开市、搬家、动土、水电维修

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

贪为万恶之源，满足于自己所拥有的，才能让你过得更好。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做事最忌讳激进，凡事该按部就班，你将会更快地看到成果。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

美好时光一去不复返，你应该珍惜与家人共度的每一刻。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

既然别人已尽了力，你就不要再咄咄逼人或处处挑剔。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人人都想受欢迎，但有时你仍须扮演黑脸，阻止错失延续下去。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事要深思后才下决定，若仍毫无把握，就该避免仓促做决策。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

情绪失控，只会把好运赶走，想留住好运，就要控制你的情绪。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

时机要懂得拿捏得宜，该你表现的时候，就争取最佳表现。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人非圣贤，孰能无过，最重要的是知错能改，从中不断进步。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

东家长西家短，不但会使别人难堪，还会令你形象受损。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若能将一些不起眼的事做得井井有条，别人将对你刮目相看。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

耐心和谅解是化解代沟的最佳方式，对此你必须不断尝试。