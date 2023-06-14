每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月14日 5:00 AM

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6月14日（农历四月廿七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、园艺、进修

忌：诉讼、开市、搬家、动土、水电维修

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

贪为万恶之源，满足于自己所拥有的，才能让你过得更好。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

做事最忌讳激进，凡事该按部就班，你将会更快地看到成果。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

美好时光一去不复返，你应该珍惜与家人共度的每一刻。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

既然别人已尽了力，你就不要再咄咄逼人或处处挑剔。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人人都想受欢迎，但有时你仍须扮演黑脸，阻止错失延续下去。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事要深思后才下决定，若仍毫无把握，就该避免仓促做决策。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

情绪失控，只会把好运赶走，想留住好运，就要控制你的情绪。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

时机要懂得拿捏得宜，该你表现的时候，就争取最佳表现。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人非圣贤，孰能无过，最重要的是知错能改，从中不断进步。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

东家长西家短，不但会使别人难堪，还会令你形象受损。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若能将一些不起眼的事做得井井有条，别人将对你刮目相看。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

耐心和谅解是化解代沟的最佳方式，对此你必须不断尝试。

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