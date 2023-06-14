6月14日（农历四月廿七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、园艺、进修
忌：诉讼、开市、搬家、动土、水电维修
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
贪为万恶之源，满足于自己所拥有的，才能让你过得更好。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
做事最忌讳激进，凡事该按部就班，你将会更快地看到成果。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
美好时光一去不复返，你应该珍惜与家人共度的每一刻。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
既然别人已尽了力，你就不要再咄咄逼人或处处挑剔。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人人都想受欢迎，但有时你仍须扮演黑脸，阻止错失延续下去。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事要深思后才下决定，若仍毫无把握，就该避免仓促做决策。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
情绪失控，只会把好运赶走，想留住好运，就要控制你的情绪。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
时机要懂得拿捏得宜，该你表现的时候，就争取最佳表现。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
人非圣贤，孰能无过，最重要的是知错能改，从中不断进步。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
东家长西家短，不但会使别人难堪，还会令你形象受损。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若能将一些不起眼的事做得井井有条，别人将对你刮目相看。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
耐心和谅解是化解代沟的最佳方式，对此你必须不断尝试。