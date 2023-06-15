6月15日（农历四月廿八）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼

忌：立约、动土、投资、养宠物

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

只有相信幸福，寻找幸福，最终才能拥有它。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人的意志力是非常奇妙的，只要下定决心，没有什么办不到的。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

吵架只会把事情变得更糟，平心静气与对方展开讨论吧！

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心情不好会影响健康，何不到外面散散心？别把自己闷在家里。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

敞开胸怀，让愉快的心将欢乐气息带给身边的家人和朋友吧！

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因小成就而自傲，低调些，别人会更钦佩你。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

知错能改，善莫大焉，切勿因自尊心作祟而不肯认错。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然是小事，但也可能酿成大祸，遇到问题时不妨向别人请教。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对自己要有信心，如果有心仪的对象，可以大胆向对方表白。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

既允诺保守秘密，就不该违背诺言，把真相说出。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不愿付出，只问收获的态度，可能会使你蒙受更大的损失。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要轻易相信流言蜚语，相信自己的直觉及判断力。