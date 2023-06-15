6月15日（农历四月廿八）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼
忌：立约、动土、投资、养宠物
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
只有相信幸福，寻找幸福，最终才能拥有它。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
人的意志力是非常奇妙的，只要下定决心，没有什么办不到的。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
吵架只会把事情变得更糟，平心静气与对方展开讨论吧！
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
心情不好会影响健康，何不到外面散散心？别把自己闷在家里。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
敞开胸怀，让愉快的心将欢乐气息带给身边的家人和朋友吧！
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要因小成就而自傲，低调些，别人会更钦佩你。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
知错能改，善莫大焉，切勿因自尊心作祟而不肯认错。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
虽然是小事，但也可能酿成大祸，遇到问题时不妨向别人请教。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
对自己要有信心，如果有心仪的对象，可以大胆向对方表白。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
既允诺保守秘密，就不该违背诺言，把真相说出。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不愿付出，只问收获的态度，可能会使你蒙受更大的损失。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不要轻易相信流言蜚语，相信自己的直觉及判断力。