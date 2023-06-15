每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月15日 5:00 AM

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6月15日（农历四月廿八）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、诉讼

忌：立约、动土、投资、养宠物

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

只有相信幸福，寻找幸福，最终才能拥有它。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人的意志力是非常奇妙的，只要下定决心，没有什么办不到的。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

吵架只会把事情变得更糟，平心静气与对方展开讨论吧！

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心情不好会影响健康，何不到外面散散心？别把自己闷在家里。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

敞开胸怀，让愉快的心将欢乐气息带给身边的家人和朋友吧！

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因小成就而自傲，低调些，别人会更钦佩你。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

知错能改，善莫大焉，切勿因自尊心作祟而不肯认错。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然是小事，但也可能酿成大祸，遇到问题时不妨向别人请教。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对自己要有信心，如果有心仪的对象，可以大胆向对方表白。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

既允诺保守秘密，就不该违背诺言，把真相说出。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不愿付出，只问收获的态度，可能会使你蒙受更大的损失。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要轻易相信流言蜚语，相信自己的直觉及判断力。

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