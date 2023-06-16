6月16日（农历四月廿九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：上任、议事、会友、装修、搬家、动土
忌：旅行、园艺、投资、采购
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
做事时一定要脚踏实地，不要眼高手低而最终一事无成。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别人面对困难时，你不帮对方也就算了，千万不要落井下石。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
积极些吧，正面的想法能感染身边的人，使自己的运程更顺遂。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不是每个人都有兴趣听故事，若有人不耐烦，最好马上停止。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
莫道人是非，否则将会为你塑造不好的形象。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财运旺盛时，不妨尝试风险较高的投资，将能享有丰厚的回报。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事要适可而止，别养成斗嘴的习惯，否则将引起别人的反感。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
工作反正开始了，就应该坚持到底，不要在意别人的闲言闲语。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
经验是工作领域里重要的一环，谦虚些，多向前辈学习。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
工作让你透不过气，甚至忽略家人的感受，建议你多陪伴他们。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
好的东西不一定昂贵，最重要的是它在你心中的价值。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
心中有解不开的结，不妨找朋友聊聊，或能得到不错的建议。