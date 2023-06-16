6月16日（农历四月廿九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：上任、议事、会友、装修、搬家、动土

忌：旅行、园艺、投资、采购

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

做事时一定要脚踏实地，不要眼高手低而最终一事无成。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别人面对困难时，你不帮对方也就算了，千万不要落井下石。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

积极些吧，正面的想法能感染身边的人，使自己的运程更顺遂。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不是每个人都有兴趣听故事，若有人不耐烦，最好马上停止。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

莫道人是非，否则将会为你塑造不好的形象。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财运旺盛时，不妨尝试风险较高的投资，将能享有丰厚的回报。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事要适可而止，别养成斗嘴的习惯，否则将引起别人的反感。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

工作反正开始了，就应该坚持到底，不要在意别人的闲言闲语。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

经验是工作领域里重要的一环，谦虚些，多向前辈学习。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

工作让你透不过气，甚至忽略家人的感受，建议你多陪伴他们。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

好的东西不一定昂贵，最重要的是它在你心中的价值。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

心中有解不开的结，不妨找朋友聊聊，或能得到不错的建议。