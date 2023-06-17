6月17日（农历四月三十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、进修、养宠物、美容
忌：装修、搬家、动土、买车、上市
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
与家人起争执时，切勿意气用事，要多加忍让才能和睦相处。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
既然做不到，就不要随意许下承诺，这样只会徒增自己的烦恼。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
机会就在面前，关键在于你懂不懂得如何把握。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
经常挂着笑容或佩戴吉祥饰物，能让你大事化小，小事化无。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
做什么事都应该适可而止，否则容易引起身边人的反感。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
知己知彼，百战百胜，无论做什么事都要充分准备，别太鲁莽。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与异性同事沟通时，要小心拿捏，过于友善容易引起误会。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
亮丽的打扮能让你焕然一新，而尝试新事物将带来更多机会。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若碰到疑问，最好先找出问题的根源，千万不要不懂装懂。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
乐观些，若老是觉得自己什么也做不好，那你永远无法进步。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
意见太多，反而会令你感到混淆，一定要仔细斟酌，再做决定。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你不但要多留意陌生人，也要小心看管财物，避免财物损失。