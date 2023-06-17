每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月17日 5:00 AM

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6月17日（农历四月三十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、进修、养宠物、美容

忌：装修、搬家、动土、买车、上市

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

与家人起争执时，切勿意气用事，要多加忍让才能和睦相处。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

既然做不到，就不要随意许下承诺，这样只会徒增自己的烦恼。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

机会就在面前，关键在于你懂不懂得如何把握。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

经常挂着笑容或佩戴吉祥饰物，能让你大事化小，小事化无。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

做什么事都应该适可而止，否则容易引起身边人的反感。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

知己知彼，百战百胜，无论做什么事都要充分准备，别太鲁莽。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与异性同事沟通时，要小心拿捏，过于友善容易引起误会。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

亮丽的打扮能让你焕然一新，而尝试新事物将带来更多机会。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若碰到疑问，最好先找出问题的根源，千万不要不懂装懂。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

乐观些，若老是觉得自己什么也做不好，那你永远无法进步。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

意见太多，反而会令你感到混淆，一定要仔细斟酌，再做决定。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你不但要多留意陌生人，也要小心看管财物，避免财物损失。

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