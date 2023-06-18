6月18日至6月24日
白羊座
爱情和职场上较冲动，切忌太过盲目，当心弄巧成拙。
幸运色：灰色
幸运数字：5
金牛座
迟到误事，时间观念有待加强，财运方面多向外发展。
幸运色：金色
幸运数字：9
双子座
休息时充分调节自我、放松身心，出外逛街容易破财。
幸运色：白色
幸运数字：6
巨蟹座
人际关系佳，有贵人助你化险为夷，爱情有意外惊喜。
幸运色：紫色
幸运数字：2
狮子座
挑战高难度易有进步，留意金钱往来，小心遭人算计。
幸运色：棕色
幸运数字：0
处女座
工作忙碌却效率不足，要学会控制情绪，让危机变转机。
幸运色：黑色
幸运数字：7
天秤座
留心人际关系上的变化，多注意养生，感情要多沟通。
幸运色：蓝色
幸运数字：9
天蝎座
职场贵人多，备受瞩目，把握表现机会，感情胜券在握。
幸运色：粉红色
幸运数字：3
射手座
好运如影随形，事业生活皆顺利，努力终获得收获。
幸运色：红色
幸运数字：1
摩羯座
多调整作息，恢复健康最重要，感情问题先修正自己。
幸运色：橘色
幸运数字：5
水瓶座
把握时机主动出击，但凡事谨慎为佳，当心身边小人。
幸运色 : 青色
幸运数字：4
双鱼座
勿过度压抑自己，应适时表达情绪，小心招惹烂桃花。
幸运色：黄色
幸运数字：8