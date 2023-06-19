6月19日（农历五月初二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、求医

忌：安床、投标、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

切记凡事要以身作则，不然要如何成为好的领袖？

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

机会总是在不经意时出现，接受艰巨的任务会让你大放异彩。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

真金不怕红炉火，对自己的能力要有信心，才能有更好的表现。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

误判使你进退两难，若整个情况对你不利，最好尽快寻求援助。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

表面看似事事顺利、融洽，但里头正酝酿着的波涛，不可不防。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

和气生财，在同一个场所工作就应该互相关心和体谅。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一分耕耘，一分收获，凡事都要先付出，才会有所收获。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

一味地害怕只会让你错失良机，你就大胆尝试吧！

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

升职不等于工作负担加重，机会出现时不要犹豫。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

把所有问题都当作自己的问题来解决，便能逐一解决。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

爱情来得快，去得也快，若想长厢厮守，就要好好珍惜。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因冲动而说出伤人的话。