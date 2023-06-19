6月19日（农历五月初二）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、施济、旅行、求医
忌：安床、投标、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
切记凡事要以身作则，不然要如何成为好的领袖？
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
机会总是在不经意时出现，接受艰巨的任务会让你大放异彩。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
真金不怕红炉火，对自己的能力要有信心，才能有更好的表现。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
误判使你进退两难，若整个情况对你不利，最好尽快寻求援助。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
表面看似事事顺利、融洽，但里头正酝酿着的波涛，不可不防。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
和气生财，在同一个场所工作就应该互相关心和体谅。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一分耕耘，一分收获，凡事都要先付出，才会有所收获。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
一味地害怕只会让你错失良机，你就大胆尝试吧！
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
升职不等于工作负担加重，机会出现时不要犹豫。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
把所有问题都当作自己的问题来解决，便能逐一解决。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
爱情来得快，去得也快，若想长厢厮守，就要好好珍惜。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
忍一时风平浪静，退一步海阔天空，别因冲动而说出伤人的话。