6月20日（农历五月初三）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别以为可以休息了，还有很多事情等着你做，继续奋斗吧！
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
机会就在眼前，别看着它溜走，勿迟疑，现在就是最好时刻。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
与其用工作来麻醉自己，不如找出根源，将之解决。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
覆水难收，建议你要看开些，明天一觉醒来，又是美好的一天。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
今天有机会遇上贵人，建议你要珍惜，并与他们保持良好关系。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
别一个人独揽功劳，宜适当地把功劳归给真正有功的人。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
遇到突发事件时，不要唐突做决定，否则将会惹来更大的麻烦。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事别太执着，只要平心以对，问题就能迎刃而解。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
得到贵人相助，就要把握良机，别乱发脾气，以免把贵人气走。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
趁闲暇时多充实自己，对你的事业将有很大的帮助。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与别人谈话时要注意自己的措辞，以免无意中得罪别人。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
虽错过了好机会，但只要你不放弃，还是能取得胜利。