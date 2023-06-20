6月20日（农历五月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别以为可以休息了，还有很多事情等着你做，继续奋斗吧！

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

机会就在眼前，别看着它溜走，勿迟疑，现在就是最好时刻。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

与其用工作来麻醉自己，不如找出根源，将之解决。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

覆水难收，建议你要看开些，明天一觉醒来，又是美好的一天。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

今天有机会遇上贵人，建议你要珍惜，并与他们保持良好关系。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

别一个人独揽功劳，宜适当地把功劳归给真正有功的人。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

遇到突发事件时，不要唐突做决定，否则将会惹来更大的麻烦。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事别太执着，只要平心以对，问题就能迎刃而解。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

得到贵人相助，就要把握良机，别乱发脾气，以免把贵人气走。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

趁闲暇时多充实自己，对你的事业将有很大的帮助。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与别人谈话时要注意自己的措辞，以免无意中得罪别人。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽错过了好机会，但只要你不放弃，还是能取得胜利。