每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月20日 5:00 AM

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6月20日（农历五月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别以为可以休息了，还有很多事情等着你做，继续奋斗吧！

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

机会就在眼前，别看着它溜走，勿迟疑，现在就是最好时刻。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

与其用工作来麻醉自己，不如找出根源，将之解决。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

覆水难收，建议你要看开些，明天一觉醒来，又是美好的一天。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

今天有机会遇上贵人，建议你要珍惜，并与他们保持良好关系。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

别一个人独揽功劳，宜适当地把功劳归给真正有功的人。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

遇到突发事件时，不要唐突做决定，否则将会惹来更大的麻烦。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事别太执着，只要平心以对，问题就能迎刃而解。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

得到贵人相助，就要把握良机，别乱发脾气，以免把贵人气走。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

趁闲暇时多充实自己，对你的事业将有很大的帮助。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与别人谈话时要注意自己的措辞，以免无意中得罪别人。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

虽错过了好机会，但只要你不放弃，还是能取得胜利。

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