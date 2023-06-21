6月21日（农历五月初四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、诉讼、上任、扫舍、园艺、投资

忌：求医、议事、置产

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不用着急、担心，时间能够证明一切，建议你还是顺其自然。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

花时间多做运动，不但能使身体健壮，也有助于纾解工作压力。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

不妨抽空与家人出外吃饭，能加强家庭凝聚力。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

你不必从爱情、面包中二选一，只要把时间安排好就行了。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

坚定立场，你要做健康的主人，千万别让健康影响你的生活。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

家人之间的感情有时难免起起伏伏，无须把它放在心上。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

设好了目标，就应该专注地勇往直前，否则恐怕会前功尽弃。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

记住，你还有进步的空间，积极些、主动些，最终必能成功。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

很多问题都能迎刃而解，过分担忧，反而会使你失去信心。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

留得青山在，不怕没柴烧，只要稍微忍耐，就能得到你想要的。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

好的构思必须要有热忱去进行，千万不要抹杀了工作的乐趣。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

生病了要马上求医，并找出病根，以免病情加剧。