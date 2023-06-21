6月21日（农历五月初四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、诉讼、上任、扫舍、园艺、投资
忌：求医、议事、置产
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不用着急、担心，时间能够证明一切，建议你还是顺其自然。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
花时间多做运动，不但能使身体健壮，也有助于纾解工作压力。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
不妨抽空与家人出外吃饭，能加强家庭凝聚力。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
你不必从爱情、面包中二选一，只要把时间安排好就行了。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
坚定立场，你要做健康的主人，千万别让健康影响你的生活。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
家人之间的感情有时难免起起伏伏，无须把它放在心上。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
设好了目标，就应该专注地勇往直前，否则恐怕会前功尽弃。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
记住，你还有进步的空间，积极些、主动些，最终必能成功。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
很多问题都能迎刃而解，过分担忧，反而会使你失去信心。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
留得青山在，不怕没柴烧，只要稍微忍耐，就能得到你想要的。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
好的构思必须要有热忱去进行，千万不要抹杀了工作的乐趣。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
生病了要马上求医，并找出病根，以免病情加剧。