每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月22日 5:00 AM

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6月22日（农历五月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、庆功、会友、动土、水电维修

忌：婚嫁、交易、酿造

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

逃避不是办法，勇敢面对问题，对症下药，才能将祸根去除。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一切恩怨就让它过去，放开胸怀，能让你更自在。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今日事今日毕，别等到明天再去处理。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不论是开心或是心情欠佳，都要谨慎言行，以免落人话柄。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

考虑问题时，要从多方面去想，一意孤行将会出现盲点。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财务要小心盘算，千万不要通过挥霍来让你寻得表面上的开心。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

赌博将会带来许多不幸，趁事态还没严重恶化前，宜悬崖勒马。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有好消息不妨与亲友一同庆祝、分享，让大家同享你的喜悦。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

关心别人，但不要控制别人，更不要强迫他们做不愿意做的事。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

清者自清，你若是清白的，就无须极力争辩，更不用大动肝火。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

在批评他人时，措辞要拿捏得当，以免无意中得罪他人。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

在家里休息，不但能促进亲子关系，还能为明天的挑战做准备。

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