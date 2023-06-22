6月22日（农历五月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、庆功、会友、动土、水电维修

忌：婚嫁、交易、酿造

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

逃避不是办法，勇敢面对问题，对症下药，才能将祸根去除。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

一切恩怨就让它过去，放开胸怀，能让你更自在。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今日事今日毕，别等到明天再去处理。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不论是开心或是心情欠佳，都要谨慎言行，以免落人话柄。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

考虑问题时，要从多方面去想，一意孤行将会出现盲点。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财务要小心盘算，千万不要通过挥霍来让你寻得表面上的开心。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

赌博将会带来许多不幸，趁事态还没严重恶化前，宜悬崖勒马。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有好消息不妨与亲友一同庆祝、分享，让大家同享你的喜悦。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

关心别人，但不要控制别人，更不要强迫他们做不愿意做的事。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

清者自清，你若是清白的，就无须极力争辩，更不用大动肝火。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

在批评他人时，措辞要拿捏得当，以免无意中得罪他人。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

在家里休息，不但能促进亲子关系，还能为明天的挑战做准备。