6月22日（农历五月初五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、庆功、会友、动土、水电维修
忌：婚嫁、交易、酿造
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
逃避不是办法，勇敢面对问题，对症下药，才能将祸根去除。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
一切恩怨就让它过去，放开胸怀，能让你更自在。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今日事今日毕，别等到明天再去处理。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不论是开心或是心情欠佳，都要谨慎言行，以免落人话柄。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
考虑问题时，要从多方面去想，一意孤行将会出现盲点。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
财务要小心盘算，千万不要通过挥霍来让你寻得表面上的开心。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
赌博将会带来许多不幸，趁事态还没严重恶化前，宜悬崖勒马。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有好消息不妨与亲友一同庆祝、分享，让大家同享你的喜悦。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
关心别人，但不要控制别人，更不要强迫他们做不愿意做的事。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
清者自清，你若是清白的，就无须极力争辩，更不用大动肝火。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
在批评他人时，措辞要拿捏得当，以免无意中得罪他人。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
在家里休息，不但能促进亲子关系，还能为明天的挑战做准备。