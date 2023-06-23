6月23日（农历五月初六）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
对于评语，喜欢的就听，若不喜欢，最好别与之对抗。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要因为直率的口气而得罪他人，有时善意的谎言是必要的。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
态度决定了你的成败，只要坚持不懈，没有什么是做不到的。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
对于重要的信息，你最好在求证之后，才对外发布，以免出错。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
与同事正面冲突并非明智选择，不妨互相礼让，得到的会更多。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿说一套做一套，最终将无法得到他人的认同。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
天气多变，你要好好照顾自己，避免在关键时刻病倒。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
沉默是金，别人的事最好少理，也不要胡乱批评。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有误会就要直接澄清，不要让小人有机会对你的话加油添醋。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
上天为你关上一扇门，也会为你开启另一扇门，切勿轻言放弃。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
多穿鲜艳的服饰，能给人焕然一新的感觉。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
为最坏情况做打算虽好，但若成为习惯，将使你显得犹豫不决。