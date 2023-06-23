每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月23日 5:00 AM

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6月23日（农历五月初六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对于评语，喜欢的就听，若不喜欢，最好别与之对抗。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因为直率的口气而得罪他人，有时善意的谎言是必要的。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

态度决定了你的成败，只要坚持不懈，没有什么是做不到的。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

对于重要的信息，你最好在求证之后，才对外发布，以免出错。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

与同事正面冲突并非明智选择，不妨互相礼让，得到的会更多。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿说一套做一套，最终将无法得到他人的认同。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

天气多变，你要好好照顾自己，避免在关键时刻病倒。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

沉默是金，别人的事最好少理，也不要胡乱批评。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有误会就要直接澄清，不要让小人有机会对你的话加油添醋。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

上天为你关上一扇门，也会为你开启另一扇门，切勿轻言放弃。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

多穿鲜艳的服饰，能给人焕然一新的感觉。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

为最坏情况做打算虽好，但若成为习惯，将使你显得犹豫不决。

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