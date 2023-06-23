6月23日（农历五月初六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对于评语，喜欢的就听，若不喜欢，最好别与之对抗。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因为直率的口气而得罪他人，有时善意的谎言是必要的。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

态度决定了你的成败，只要坚持不懈，没有什么是做不到的。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

对于重要的信息，你最好在求证之后，才对外发布，以免出错。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

与同事正面冲突并非明智选择，不妨互相礼让，得到的会更多。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿说一套做一套，最终将无法得到他人的认同。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

天气多变，你要好好照顾自己，避免在关键时刻病倒。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

沉默是金，别人的事最好少理，也不要胡乱批评。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有误会就要直接澄清，不要让小人有机会对你的话加油添醋。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

上天为你关上一扇门，也会为你开启另一扇门，切勿轻言放弃。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

多穿鲜艳的服饰，能给人焕然一新的感觉。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

为最坏情况做打算虽好，但若成为习惯，将使你显得犹豫不决。