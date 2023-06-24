6月24日（农历五月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修

忌：出海、诉讼、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事情必须从多个角度分析、观察，才能看得透彻。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

跟着兴趣而活，一定能让你活得更开心。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

把所有任务都一肩担当，只会让你活得不开心。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

对于仍未成熟的构思，建议你在深思熟虑后，才付诸行动。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

选择适合的运动，将有助强身健体，但逞强的话，将有害身心。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做人要谦虚，对于自己不了解的事，最好虚心向别人请教。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

和气生财，千万不要为了一口气而与自己的饭碗过不去。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

跌到最低点时，就无须再惧怕失败，最怕的是你不敢再尝试。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

当别人寻求你的意见时，要认真对待，千万不要胡乱给建议。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

说话过于激动，可能会无意中伤害别人，建议你谨慎言行。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

若有人提供你优厚的待遇，可要多加提防，好朋友也能出卖你。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

冤家宜解不宜结，别让误会加深，否则只会让彼此的关系恶劣。