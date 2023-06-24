每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月24日 5:00 AM

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6月24日（农历五月初七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修

忌：出海、诉讼、买车

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

事情必须从多个角度分析、观察，才能看得透彻。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

跟着兴趣而活，一定能让你活得更开心。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

把所有任务都一肩担当，只会让你活得不开心。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

对于仍未成熟的构思，建议你在深思熟虑后，才付诸行动。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

选择适合的运动，将有助强身健体，但逞强的话，将有害身心。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做人要谦虚，对于自己不了解的事，最好虚心向别人请教。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

和气生财，千万不要为了一口气而与自己的饭碗过不去。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

跌到最低点时，就无须再惧怕失败，最怕的是你不敢再尝试。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

当别人寻求你的意见时，要认真对待，千万不要胡乱给建议。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

说话过于激动，可能会无意中伤害别人，建议你谨慎言行。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

若有人提供你优厚的待遇，可要多加提防，好朋友也能出卖你。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

冤家宜解不宜结，别让误会加深，否则只会让彼此的关系恶劣。

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