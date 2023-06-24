6月24日（农历五月初七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修
忌：出海、诉讼、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
事情必须从多个角度分析、观察，才能看得透彻。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
跟着兴趣而活，一定能让你活得更开心。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
把所有任务都一肩担当，只会让你活得不开心。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
对于仍未成熟的构思，建议你在深思熟虑后，才付诸行动。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
选择适合的运动，将有助强身健体，但逞强的话，将有害身心。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做人要谦虚，对于自己不了解的事，最好虚心向别人请教。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
和气生财，千万不要为了一口气而与自己的饭碗过不去。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
跌到最低点时，就无须再惧怕失败，最怕的是你不敢再尝试。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
当别人寻求你的意见时，要认真对待，千万不要胡乱给建议。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
说话过于激动，可能会无意中伤害别人，建议你谨慎言行。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
若有人提供你优厚的待遇，可要多加提防，好朋友也能出卖你。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
冤家宜解不宜结，别让误会加深，否则只会让彼此的关系恶劣。