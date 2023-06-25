6月25日至7月01日

白羊座

烦心事影响睡眠与健康，宜调整作息，切忌钻牛角尖。

幸运色：黑色

幸运数字：2

金牛座

职场遇贵人，可大胆表达自己想法，感情上需更强势。

幸运色：蓝色

幸运数字：7

双子座

很多事情会有转机，财运不稳定，不宜做出重大决策。

幸运色：青色

幸运数字：3

巨蟹座

情绪较差，容易为小事动怒，不妨出外走走净化心灵。

幸运色：棕色

幸运数字：0

狮子座

多注意言行，以免得罪人。感情干扰多，需冷静处理。

幸运色：紫色

幸运数字：4

处女座

人缘好，但工作和爱情上勿当滥好人，容易造成误会。

幸运色：白色

幸运数字：1

天秤座

保持良好心态，可带动好运气，感情方面诚意很重要。

幸运色：红色

幸运数字：7

天蝎座

事业向外拓展机会多，多关心身边人，不可一意孤行。

幸运色：橘色

幸运数字：6

射手座

态度决定一切，能够虚心听取他人教导，可带来好运。

幸运色：金色

幸运数字：2

摩羯座

长久的努力没有白费，突出表现获赏识，拓展好人脉。

幸运色：粉红色

幸运数字：8

水瓶座

物极必反，记得见好就收。财运方面，付出必有所得。

幸运色 : 黄色

幸运数字：9

双鱼座

事业、爱情皆顺利，但不可得意忘形，凡事低调为佳。

幸运色：灰色

幸运数字：5