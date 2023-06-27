每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年6月27日 5:00 AM

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6月27日（农历五月初十)

吉利指数：★★★★★ （大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要太在意别人的想法，最重要是你自己的决定是否正确。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

一分耕耘，一分收获，年轻时不努力，老了就无法尝得成功的果实。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

去较远的地方，放个长假，为即将到来的机会养精蓄锐。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事量力而为，最好先规划， 朝适合的方向努力，才能到达终点。 

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好的开始是成功的一半，给人留下好印象，日后就会助你一臂之力。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有些事难以启口，不妨找你信得过的人协助，由他们出面解决。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

行动不一定能带来成功，但若不行动，就肯定不会成功。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有自信心的人，应把握机会多展现自己的才能，给人留下正面的印象。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要忘记那些曾经帮助过你的人，宜在适当时候表示由衷的感谢。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

只要有人的地方，就会有是非，最好懂得分辨真心或假意。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

行事别太嚣张，不要一意孤行，凡事好好协商，问题才能顺利解决。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

忙了一天，休息是为了走更长远的路，为下一步做好准备。

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