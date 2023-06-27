6月27日（农历五月初十)

吉利指数：★★★★★ （大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要太在意别人的想法，最重要是你自己的决定是否正确。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

一分耕耘，一分收获，年轻时不努力，老了就无法尝得成功的果实。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

去较远的地方，放个长假，为即将到来的机会养精蓄锐。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事量力而为，最好先规划， 朝适合的方向努力，才能到达终点。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好的开始是成功的一半，给人留下好印象，日后就会助你一臂之力。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有些事难以启口，不妨找你信得过的人协助，由他们出面解决。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

行动不一定能带来成功，但若不行动，就肯定不会成功。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

有自信心的人，应把握机会多展现自己的才能，给人留下正面的印象。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要忘记那些曾经帮助过你的人，宜在适当时候表示由衷的感谢。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

只要有人的地方，就会有是非，最好懂得分辨真心或假意。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

行事别太嚣张，不要一意孤行，凡事好好协商，问题才能顺利解决。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

忙了一天，休息是为了走更长远的路，为下一步做好准备。