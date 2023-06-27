6月27日（农历五月初十)
吉利指数：★★★★★ （大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要太在意别人的想法，最重要是你自己的决定是否正确。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
一分耕耘，一分收获，年轻时不努力，老了就无法尝得成功的果实。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
去较远的地方，放个长假，为即将到来的机会养精蓄锐。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事量力而为，最好先规划， 朝适合的方向努力，才能到达终点。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好的开始是成功的一半，给人留下好印象，日后就会助你一臂之力。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有些事难以启口，不妨找你信得过的人协助，由他们出面解决。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
行动不一定能带来成功，但若不行动，就肯定不会成功。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
有自信心的人，应把握机会多展现自己的才能，给人留下正面的印象。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要忘记那些曾经帮助过你的人，宜在适当时候表示由衷的感谢。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
只要有人的地方，就会有是非，最好懂得分辨真心或假意。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
行事别太嚣张，不要一意孤行，凡事好好协商，问题才能顺利解决。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
忙了一天，休息是为了走更长远的路，为下一步做好准备。