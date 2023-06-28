6月28日（农历五月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：婚嫁、搬家、动土、水电维修、安葬

忌：诉讼、旅行、投资、理发

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

到人多的地方感染一下热闹的气氛，或看场电影，找寻新灵感。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人生可以是有趣的冒险，也可以是沉闷的旅程，都掌握在你的手中。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些事很难分对错，只要心安理得，那就勇往直前。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你有压力，家人也有压力，你不能怪他们无法体谅你的处境。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

尊重身边的人，若你不懂得尊重他人，你也甭想得到他人的尊重。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

君子和小人很难分辨，最大的分别在于最终想达到什么目的。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有空找几个知心好友聊天，既可解开心结，又能加深彼此的情谊。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事保持冷静，以免因一时冲动而有损健康，间接影响工作进度。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有些事无须太认真，尤其是感情事，不要太执着。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

喜庆场合上展现你大方、得体的一面，将给别人留下好印象。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

处理问题前，先保持冷静，避免一时冲动而做出错误的决定。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

节制些，避免胡乱花费，特别是在心情不好的时候。