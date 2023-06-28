6月28日（农历五月十一）
吉利指数：★★★（平平）
宜：婚嫁、搬家、动土、水电维修、安葬
忌：诉讼、旅行、投资、理发
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
到人多的地方感染一下热闹的气氛，或看场电影，找寻新灵感。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人生可以是有趣的冒险，也可以是沉闷的旅程，都掌握在你的手中。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有些事很难分对错，只要心安理得，那就勇往直前。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你有压力，家人也有压力，你不能怪他们无法体谅你的处境。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
尊重身边的人，若你不懂得尊重他人，你也甭想得到他人的尊重。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
君子和小人很难分辨，最大的分别在于最终想达到什么目的。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有空找几个知心好友聊天，既可解开心结，又能加深彼此的情谊。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事保持冷静，以免因一时冲动而有损健康，间接影响工作进度。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有些事无须太认真，尤其是感情事，不要太执着。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
喜庆场合上展现你大方、得体的一面，将给别人留下好印象。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
处理问题前，先保持冷静，避免一时冲动而做出错误的决定。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
节制些，避免胡乱花费，特别是在心情不好的时候。